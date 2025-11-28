Política

¿Miembros del CNE de celebración en Cartagena? La polémica de Petro por sanción a campaña presidencial

El presidente publicó un video en el que se ven a miembros del CNE, en un viaje a Cartagena, luego de conocerse la decisión sobre la sanción a la campaña de Gustavo Petro.

Gustavo Petro | Foto: GettyImages

Gustavo Petro | Foto: GettyImages

El presidente Gustavo Petro aseguró que la oposición manipuló al Consejo Nacional Electoral para la sanción a la campaña presidencial, y que uno de los que lideró esto fue el alcalde Federico Gutiérrez a través de su abogado, el conjuez del caso.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad