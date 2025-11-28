¿Miembros del CNE de celebración en Cartagena? La polémica de Petro por sanción a campaña presidencial
El presidente publicó un video en el que se ven a miembros del CNE, en un viaje a Cartagena, luego de conocerse la decisión sobre la sanción a la campaña de Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro aseguró que la oposición manipuló al Consejo Nacional Electoral para la sanción a la campaña presidencial, y que uno de los que lideró esto fue el alcalde Federico Gutiérrez a través de su abogado, el conjuez del caso.