Fortaleza vs. Bucaramanga, por fecha 4 de cuadrangulares: fecha, hora y cómo seguir

Fortaleza se enfrentará nuevamente a Atlético Bucaramanga, el sábado 29 de noviembre, en el estadio de Techo, por la fecha 4 del cuadrangular B en la Liga Colombiana 2025-II. Este será un duelo decisivo para los dos equipos en las finales del fútbol colombiano.

En la jornada anterior, el cuadro bogotano sorprendió al ganar 1-1 sobre Los Leopardos en el Américo Montanini con anotaciones de Emilio Aristizábal y Sebastián Ramírez. Con este resultado, Fortaleza queda con 3 puntos y se aferra a las posibilidades de avanzar a la final.

En los tres partidos de esta fase del campeonato, el equipo de Sebastián Oliveros perdió 1-0 como local ante Tolima y luego cayó 3-0 con Santa Fe en El Campín. Este nuevo duelo ante el cuadro santandereano es crucial para saber si mantiene las posibilidades de avanzar, o si, por el contrario, se despide de las finales.

⏱️90'+8'| FINALIZA EL PARTIDO EN EL AMÉRICO MONTANINI. pic.twitter.com/xSDwKULCOP — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 27, 2025

Bucaramanga, por su parte, se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 4 puntos, resultado de haber ganado en la primera jornada 1-0 a Santa Fe, con gol de Luciano Pons, y luego conseguir un empate sin goles ante los Pijaos en Ibagué.

Con esta reciente derrota ante Fortaleza, el equipo de Leonel Álvarez se complicó el panorama para ser primero del grupo B, ya que Tolima lidera la zona, gracia a que ganó en Bogotá ante los Cardenales, sumando así 7 unidades y además tiene la ventaja del punto invisible.

Hora, fecha y cómo seguir

El partido entre Fortaleza y Bucaramanga se jugará el sábado 29 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m (hora Colombia), en el estadio de Techo en Bogotá. El encuentro lo podrá seguir en vivo a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la pagina web.