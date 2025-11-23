Santa Fe busca una joven figura del Atlético Bucaramanga para el 2026

Independiente Santa Fe, el actual campeón de Colombia, está enfocado en la defensa del título, por ahora está disputando los cuadrangulares finales en el grupo B, en el que ayer goleó a Fortaleza 3-0 en el Campín y sigue peleando por avanzar a la final.

Con este reciente triunfo, el equipo bogotano suma tres puntos, ya que en la primera jornada perdió por la mínima diferencia ante Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini. Sin embargo, aun sin haber finalizado este semestre, Santa Fe ya estaría pensando en los posibles refuerzos para el próximo año, donde además estará jugando la Copa Libertadores.

Una de las zonas más importantes para el cuadro cardenal es la defensa, por eso tendría en la mira a Byron Duarte, el joven lateral derecho del Bucaramanga, que ante el formalismo habría pedido al equipo no ser renovado para el próximo año, esto según el presidente de Bucaramanga.

“Tenemos y estamos convencidos de que los jugadores deben tener la cabeza directamente en el campeonato, en los cuadrangulares, él como cualquier persona pasó la carta por formalismo para no renovación de forma automática del contrato, pero eso no significa que él no quiera estar o que nosotros no queremos contar con él, simplemente fue un formalismo y en los próximos días espero llegar a un acuerdo con él para que se pueda quedar en la institución”, indicó Óscar Álvarez Júnior.

El futbolista de 22 años es de la cantera del equipo leopardo y firmó contrato oficialmente con el equipo profesional desde diciembre del 2023, este año ha tenido la oportunidad de ser inicialista y lo ha venido haciendo bien en los últimos encuentros.