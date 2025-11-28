Fallo de tutela respalda denuncias que investiga la Procuraduría contra gobernador y alcalde ad hoc

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y contra Fredy Norberto Cáceres Arismendy, designado por él como alcalde encargado de Girón, por presunta participación en política, irregularidades en la designación del encargo y posibles abusos administrativos, incluyendo múltiples declaratorias de insubsistencia.

El expediente disciplinario también revisa las quejas por presuntos despidos que vulneraron derechos laborales, entre ellos el caso de un servidor público que fue retirado de su cargo por Fredy Cáceres pese a estar amparado por el fuero de paternidad.

Un reciente fallo de tutela ordenó su reintegro inmediato y declaró ineficaz la insubsistencia emitida por el entonces alcalde ad hoc, al considerar que la decisión afectó el mínimo vital de su familia.

La sentencia dejó en evidencia la existencia de decisiones arbitrarias adoptadas durante el periodo en que Cáceres ejerció como alcalde encargado.

Este caso se convierte hoy en una pieza clave dentro de la investigación, pues demuestra que las presuntas irregularidades laborales no fueron hipotéticas, sino que ya fueron confirmadas judicialmente.

Mientras tanto, y en medio de este escenario de tensiones institucionales, la Gobernación de Santander expidió el decreto de convocatoria a elecciones atípicas para Girón. Sin embargo, el decreto que no fue firmado por el gobernador Juvenal Díaz Mateus, sino por un gobernador encargado, Eduard Jesús Sánchez Ariza, cuya firma aparece fechada en el decreto 672 del pasado 18 de noviembre de 2025.

La firma del decreto por un encargado abre un cuestionamiento natural sobre las circunstancias administrativas o políticas que llevaron a la ausencia del gobernador como titular en la firma de la convocatoria de las elecciones atípicas que, según el decreto, deberán realizarse el 18 de enero de 2026.

Veedores ciudadanos han solicitado garantías plenas de transparencia en el proceso electoral que se viene para Girón y en la continuidad administrativa del municipio, especialmente ante las decisiones que fueron adoptadas en su momento por el alcalde encargado hoy investigado.