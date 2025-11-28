Encontraron sin vida al soldado desaparecido en Dabeiba luego de un combate con el Clan del Golfo

Dabeiba- Antioquia

El pasado 24 de noviembre, tropas de la Brigada 17 del Ejército sostuvieron combates contra el Clan del Golfo en la vereda Lopia del municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia, en el que murió el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt . En esa confrontación desapareció el soldado profesional Yiminson Mosquera Perea; incluso la gobernación de Antioquia estaba ofreciendo hasta 200 millones de pesos para que informaran sobre su ubicación.

Este viernes la Brigada 17, a la que estaba adscrito el militar, informó que lamentablemente, luego de las labores de búsqueda, fue hallado sin vida en la misma vereda donde había desaparecido. Estas laborales fueron apoyadas por la Defensa Civil, Bomberos, Defensoría del Pueblo y el CICR.

“Lamentamos profundamente la muerte de nuestro soldado y enviamos sinceras condolencias a familiares y amigos, para quienes la Institución ha dispuesto de un equipo interdisciplinario para brindarles apoyo y acompañamiento en esta dolorosa pérdida”, manifestó la entidad castrense.

Por ahora el Ejército Nacional no detalla las causas de la muerte del soldado Yiminson Mosquera Perea.