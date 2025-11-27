Dua Lipa en Bogotá: Setlist, cierres viales y horarios en el Estadio El Campín

La cantante britanicoalbanesa Dua Lipa, llega a Colombia con su esperada gira Radical Optimism Tour, con un gran concierto en el estadio El Campín este viernes 28 de noviembre de 2025.

El regreso de la súper estrella del pop a los escenarios colombianos será un espectáculo cargado de energía, emoción y mucha expectativa por saber cuál será la canción de un artista colombiano que cantará en su concierto.

Cabe destacar que la artista, que está de gira por Latinoamérica, ha cantado una canción propia de cada país, por ejemplo, en Chile tuvo dos noches en las que cantó La Ley y Mon Laferte, en Argentina cantó un tema de Soda Estéreo y la agrupación Miranda.

Cierres viales:

TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal de la avenida NQS Central que permitirán hacer el acceso al concierto más fácil.

Concierto Dua Lipa, rutas

Operación especial para la salida del concierto de Dua Lipa:

La empresa TransMilenio habilitó las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN con una oferta de rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, ElDorado, Norte y Américas, garantizando alternativas de desplazamiento oportunas.

La operación se ajustará dinámicamente según la demanda registrada, asegurando una evacuación eficiente y continua. Los servicios de alimentación no tendrán ampliación de horario para esta jornada.

Concierto de Dua Lipa, salida del evento

Posible SetList o listado de canciones que cantará:

Acto I

Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)

Acto II

Whatcha Doing Levitating These Walls Canción sorpresa Maria

Acto III

Physical Electricity (Silk City y Dua Lipa) Hallucinate Illusion

Acto IV

Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One

Encore

New Rules Dance the Night (versión corta) Don’t Start Now Houdini

Recomendaciones para el concierto de Dua Lipa:

Según la información de la Alcaldía de Bogotá, se tiene proyectado que el concierto de Dua Lipa en El Campín inicie sobre las 7:00 de la noche; pero como en otros eventos de este tipo, el ingreso de los asistentes iniciará sobre las 4:00 de la tarde por las puertas habilitadas, las cuales serán indicadas en cada boleta de los fanáticos.

Expectativa por la visita de Dua Lipa:

La llegada de Dua Lipa a cada país ha generado bastante expectativa porque ella ha destinado un tiempo específico para salir a visitar la ciudad, se ha tomado fotos con sus seguidores y ha estado en lugares icónicos y restaurantes representativos. En su llegada a Colombia en la red social TikTok han publicado que la artista estuvo en un restaurante lujoso con su pareja, el actor Callum Turner.

Se espera que esté visitando diferentes lugares en la capital, donde se podrá encontrar también con algunos de sus seguidores y se podrán tomar fotos y tener algún contacto con la cantante.