El martes sera tarde cívica en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta

El próximo martes 2 de diciembre para darle permiso a los cucuteños que puedan asistir al equipo de casa al Cúcuta Deportivo en el general Santander.

El gobierno municipal empezó a preparar el decreto para declarar el martes tarde cívica con el fin de permitirle a los ciudadanos e hinchas acompañar al equipo Motilón en la final del Torneo de la B.

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “lo que queremos es que todos acompañemos al equipo, que quienes van asistir tengan un buen comportamiento y que por fin lleguemos a la final y podamos obtener el triunfo, el paso a la A”.

Indico que previo al encuentro se han empezado a adoptar medidas de seguridad para garantizar el encuentro, como la apertura de puertas en horas del mediodía, el apoyo de la policía nacional y de seguridad privada, la prohibición de trapos, palos y armas cortopunzantes, entre otros.

El mandatario reclamó a la ciudadanía buen comportamiento antes, durante y después del encuentro independiente del resultado.