Jaguares aplazó su regreso a la Liga tras igualar con Cúcuta en cuadrangulares del Torneo de Ascenso

Cúcuta Deportivo rescató un valioso empate 2-2 frente a Jaguares durante la fecha 3 de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso y aplazó el regreso del equipo de Montería a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. El conjunto felino solo necesita una victoria en los últimos tres compromisos para sellar su segundo ascenso en la historia, desde la fundación del club en 2012.

Lo anterior, producto del reglamento para la competencia, que establece que si el equipo campeón del primer semestre queda entre los dos primeros de la reclasificación anual, ascenderá de manera directa.

El otro club que logre el anhelado ascenso será el campeón de la denominada ‘Gran Final’, que cita a los que conquistaron el título en los dos semestres del año.

Así avanzan los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso en Colombia

En cuanto a la situación del grupo A, el conjunto ‘Motilón’ mantiene la cima con 7 unidades, dos más que Jaguares. Atlético Huila e Internacional de Palmira, que no han sumado victorias y dependen de un milagro para llegar a la final del segundo semestre.

Tabla de posiciones del grupo B

Pos Equipo PJ Puntos Diferencia de gol 1 Jaguares 3 7 +2 2 Cúcuta 3 6 +1 3 Atlético Huila 3 3 -1 4 Inter de Palmira 3 1 -2

La tercera jornada del grupo continúa su curso, con el partido ente Huila e Internacional de Palmira en disputa, actualmente 0-0.

¿Cómo avanza el grupo A?

Un panorama totalmente diferente atraviesa el otro cuadrangular, donde Real Cundinamarca es el único equipo que ha registrado triunfos (2) domina el grupo con autoridad, ya que tiene 4 puntos de ventaja sobre Real Cartagena, que es su perseguidor más cercano.

Es decir, que si el equipo del interior del país no pierde ante el cuadro cartagenero en los próximos dos compromisos, se convertirá en el primer finalista del Torneo de Colombia 2025-2, con tres jornadas de antelación.

Tabla de posiciones del grupo A

Pos Equipo PJ Puntos Diferencia de gol 1 Real Cundinamarca 2 6 +2 2 Real Cartagena 2 2 0 3 Patriotas 2 1 -1 4 Club Atlético Boca Junios de Cali 2 1 -1

La fecha 3 de esta zona finalizará durante el miércoles 12 de noviembre, cuando Club Atlético Boca Juniors de Cali reciba a Patriotas en el Estadio Pascual Guerrero, el 11 de noviembre desde las 8:20 pm.

Real Cartagena finaliza con la jornada ante Real Cundinamarca en el Estadio Jaime Morón, el miércoles 12 dl mismo mes a partir de las 6:10 pm.