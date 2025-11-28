Copa Libertadores 2025: ¿Cuánto dinero recibirá el campeón del certamen?

La Copa Libertadores llegó a su etapa final, este sábado 29 de noviembre Palmeiras y Flamengo estarán disputando el título continental en el estadio Monumental de Lima, en Perú. Además de la gloria eterna, ambos equipos brasileños buscarán un ostentoso premio monetario que dará la Conmebol.

Este año, por séptima vez consecutiva, un equipo de Brasil levantará el trofeo. Palmeiras tiene tres títulos de Libertadores, misma cantidad que Falmengo, el compromiso está tan parejo que incluso se repite la misma final que en la edición de 2021.

El premio monetario para este año subió un millón de dólares, siendo este el máximo valor otorgado por un solo partido en el fútbol internacional, lo que deja ver que este evento, no solo es uno de los de más importantes a nivel deportivo, si no que también lucrativo.

Cifra oficial del premio de La Libertadores 2025

Según lo informado por Conmebol, el premio para el equipo campeón de este año será de 24 millones de dólares, lo que es una cifra récord en las 66 ediciones en toda la historia de la Copa Libertadores, demostrando el compromiso por incrementar el valor competitivo y económico del torneo.

Más allá del trofeo, el sistema de premios contempla otros pagos por el desempeño en cada fase de este campeonato, es decir, que el ganador va acumulando las bonificaciones de cada fase en la que avanzó, en lo que sumando todo el dinero podría dar un valor cercano a los 30 millones de dólares.

Para el conjunto que quede subcampeón, también habrá un reconocimiento de 7 millones de dólares. Que significarán una fuerte inyección para los clubes monetariamente, fortaleciendo las finanzas, lo que probablemente se verá reflejo en los próximos fichajes.

Hora y fecha del partido

El partido por la fina del la Copa Libertadores, entre Palmeiras y Flamengo, donde juega el colombiano Jorge Carrascal, se jugará el sábado 29 de noviembre a partir de las 4:00 p.m (hora Colombia), en el estadio Monumental en Lima, Perú.