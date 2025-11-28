Christina Aguilera estrena su sencillo navideño “My Favorite Things (Mis cosas favoritas)

Christina Aguilera sorprende a sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo navideño “My Favorite Things (Mis cosas favoritas) (Live from the Eiffel Tower)”, una interpretación única que marca el inicio de la temporada festiva para la superestrella global. Este estreno llega acompañado de un anuncio especial: “Christina Aguilera: Christmas in Paris”, una experiencia cinematográfica que se proyectará exclusivamente en cines los días 14 y 21 de diciembre en más de 700 salas en Estados Unidos.

El especial celebra el 25º aniversario del emblemático álbum navideño “My Kind of Christmas”, un disco que consolidó a Aguilera como una de las voces más poderosas de su generación y que sigue siendo referencia en la música festiva. Con esta producción, la artista no solo rinde homenaje a su legado, sino que también abre una nueva etapa en su carrera, llevando la magia de la Navidad a un escenario icónico: la Torre Eiffel en París.

“My Favorite Things (Mis cosas favoritas) (Live from the Eiffel Tower)” captura la esencia de la temporada con una interpretación elegante y sofisticada, enmarcada por la majestuosidad de la Ciudad Luz. Este lanzamiento reafirma la capacidad de Aguilera para reinventarse y conectar con su público a través de propuestas innovadoras que combinan música, cine y experiencias inmersivas.

El especial “Christmas in Paris” promete ser un espectáculo visual y sonoro sin precedentes, con arreglos exclusivos, vestuarios deslumbrantes y una puesta en escena que celebra la diversidad cultural y la tradición navideña. Además, incluirá momentos íntimos y entrevistas que revelan la inspiración detrás de este proyecto, ofreciendo a los fans una mirada única al universo creativo de la artista.

Con este lanzamiento, Christina Aguilera reafirma su posición como ícono global, llevando la Navidad a otro nivel y consolidando su legado en la industria musical. La expectativa crece entre sus seguidores, quienes esperan vivir una experiencia mágica en la gran pantalla y disfrutar de un sencillo que promete convertirse en un clásico contemporáneo.