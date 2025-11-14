Andrés Guerra renuncia a precandidatura presidencial para aspirar al Senado

El senador Andrés Guerra renunció a su aspiración como precandidato presidencial del Centro Democrático.

Guerra manifestó su decisión través de una carta que enviará al expresidente Álvaro Uribe, al director del partido, Gabriel Vallejo y a sus compañeros precandidatos, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño.

#ATENCIÓN El senador Andrés Guerra (@andresguerraho) renunciaría a su precandidatura presidencial en el Centro Democrático, para posiblemente volver a aspirar al Senado.



Hasta el momento el partido y sus compañeros precandidatos no han sido https://t.co/ViRYqwk9AD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 14, 2025

La decisión del senador se da luego de que en la noche de este jueves el Centro Democrático anunciara que está en duda la realización de la encuesta con la que se busca elegir al candidato único del partido y que el proceso de selección se puede extender hasta el 6 de febrero, fecha límite de inscripción de candidatos a las consultas interpartidistas.

A propósito, el congresista afirmó que fue “un proceso de aprendizaje intenso, me postulé a la precandidatura a la presidencia, sin ‘’vacilaciones, muchos rumoraron, “Andrés está loco”, sentí la soledad de mis colegas, de mi bancada, de la militancia, pero el viaje invitaba a ir comprometidos, en lo público bajar la caña es un deporte nacional, así y todo, fui profundamente feliz teníamos la intención de ser útiles en un proceso que nos tenia que llevar a tener un candidato único, nos dimos a conocer, no perdimos nuestra esencia, fuimos auténticos, particulares, quería llegar a meta, llevarme el diploma de la encuesta, el accidente del resultado, que anuncia lo cumplido, pero no fue así”.

Señala además Andrés Guerra en la misiva que aunque votó a favor del ingreso de Miguel Uribe Londoño al proceso de selección del Centro Democrático, “no compartí su forma de actuar y lo que opino de nuestro partido y sobre el director Gabriel Vallejo en el tema de nuestro ejercicio, eso me alejó, es verdad”.

El senador agregó que ahora buscará reelegirse como senador y pidió a la colectividad que le brinde la oportunidad de hacer parte de la lista bien sea abierta o cerrada.