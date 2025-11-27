Sanción del CNE a campaña Petro Presidente: ¿Qué impacto tiene en elecciones de 2026?

Colombia

Este jueves el Consejo Nacional Electoral decidió sancionar la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por financiación irregular y violación de topes electorales por más de 3.500 millones de pesos.

A propósito, en Caracol Radio consultamos con analistas qué impacto tiene esta decisión en la campaña electoral que se avecina de cara al 2026.

De acuerdo con el analista político, Gabriel Cifuentes, aunque la sanción a la campaña Petro Presidente 2022 no cambiaría el panorama para las fuerzas políticas en el país, sí representa un golpe político que capitalizará a la oposición.

“La oposición tratará de capitalizar esta decisión señalando que la campaña del presidente Gustavo Petro al superar los topes legalmente permitidos simplemente desconoció su promesa de cambiar las prácticas y que incurrió en ilegalidades y en presuntas ilegalidades para llegar al poder”.

De igual modo, para el analista político, Augusto Reyes, si bien la decisión “no tiene un impacto en el aspecto electoral”, sí profundizará las críticas por parte de la oposición a sectores afines al Gobierno.

“Si bien es cierto, la sanción sobre los partidos que llevaron al presidente Gustavo Petro a la presidencia no tiene un impacto eminentemente electoral, sí es un golpe político”.

Además, para el abogado Andrés Caro, la financiación de las campañas electorales seguirá estando en el centro de la conversación en las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

“Las campañas en Colombia no solo la de Gustavo Petro en 2022, sino todas, tienen cuentas que nunca han sido del todo claras. Sabemos que las campañas electorales son carísimas, sabemos que entran dineros o se mueven alrededor de las campañas dineros que nunca se reportan, y en ese sentido hay una cultura de una legalidad paralela alrededor de las campañas políticas que probablemente va a continuar en el 2026”.

Al respecto también se refirió la subdirectora de PARES, Laura Bonilla, quien aseguró que la sanción del CNE a la campaña del hoy mandatario es un antecedente para quienes buscan aspirar a la presidencia en el próximo año.

“Sí es un antecedente desde el punto de vista jurídico de que todas las campañas ya violaron los topes ahorita en la precampaña. Porque si bien no se cuenta como tal pues debería, o sea, ahí también vemos el Movistar Arena, las donaciones que eso yo creo que es de las cosas más complicadas donaciones de aviones, de viajes que tienen que reportarse y monetizarse como parte de los gastos, pues ahí también es evidente que se violan los topes permanentemente”.

Agregan entonces que la decisión representa una advertencia a los partidos políticos a ejercer mayor transparencia y lucha contra la corrupción en los próximos comicios.