Black Friday: comerciantes en Santander esperan un crecimiento del 20% en ventas

Bucaramanga

Con la expectativa de un fin de semana lleno de promociones y afluencia masiva en puntos de comercio en la región, Fenalco Santander dio apertura oficial al Black Friday o ‘días negros’ que se desarrollarán entre hoy viernes 28 y el domingo 30 de noviembre en los 87 municipios del departamento.

Alejandro Almeida Camargo, director ejecutivo de Fenalco Santander, aseguró que esta jornada reúne a más de 68 mil comercios, 35.600 marcas y cerca de 450 mil referencias, todas con descuentos especiales para que los santandereanos puedan anticipar las compras navideñas.

“El fin es madrugarle a la Navidad y tener unos espacios donde en artículos y prendas seleccionadas tendremos descuentos, también tenemos empresas de servicio, mucha gente se está vinculando a través de los canales presenciales y sobre todo a través del liderazgo de los Centros Comerciales que hoy nos contaron todos los beneficios, premios, rifas, descuentos y unas grandes, experiencias que tienen para toda la familia”, destacó Almeida.

Según Fenalco Santander, los centros comerciales reportan que estos tres días generan un movimiento superior a 2 millones de visitantes e incrementan en más del 15% los empleos temporales, dinamizando así la economía regional. “Todo esto es muy beneficioso para iniciar formalmente la Navidad y desde luego para aprovechar los descuentos que el comercio formal les trae”, agregó Alejandro Almeida, director ejecutivo de Fenalco Santander.

¿Cuál es la expectativa en ventas durante el Black Friday en Santander?

Los comerciantes proyectan un crecimiento superior al 20% en ventas respecto al año anterior, la ropa, representa casi el 50% de las compras, seguido por tecnología, electrodomésticos y calzado.

“Tenemos una media de crecimiento año a año, el 15% más de las ventas, este año esperamos generar más del 20% de crecimiento, somos positivos, ya que más del 90% de las personas encuestadas afirmó que va a ir a los Centros Comerciales y a sus comercios a buscar descuentos, a madrugarle a la Navidad y esto es algo importante", precisó el directo de Fenalco en Santander.

Informó que la para la mayoría de los comerciantes en este tipo de jornadas “se vende más del 60% de las ventas de todo el año”.