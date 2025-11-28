Concierto de Dua Lipa en Bogotá 2025: ¿cómo estará el clima HOY? Este es el pronóstico del IDEAM

Imagen de referencia a Dua Lipa y clima en su concierto según el IDEAM/ Getty Images

La cantante Dua Lipa se presentará este 28 de noviembre en Colombia, específicamente en el Estadio Nemesio El Campín a las 7:00 p.m. Una de las giras que muchos de sus fans esperan: “Radical Optimism Tour”.

Es reconocida por varias canciones entre ellas “New Rules”, “Don’t Start Now”, “Levitating”,y otras. Para ello, la pregunta que se han hecho las personas que asistirán al concierto es: ¿cómo estará el clima?

Concierto Dua Lipa 2025: Pronóstico del clima Hoy en Bogotá

Últimamente el clima de Bogotá ha presentado un aumento de lluvias cada vez más fuerte. Por lo que fanáticos se cuestionan si lloverá o estará despejado el cielo. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anunció cuál será el pronóstico del clima para este noche. Conozca acá todos los detalles:

“En la mañana, se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lloviznas sobre el sur y occidente de la ciudad. En la tarde, se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en zonas del occidente y norte de la ciudad, localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Usaquén. Durante la noche, se espera predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad” afirmó la entidad.

¿Lloverá en otras partes del país HOY? Esto dice el IDEAM

Para hoy se anunciaron varias condiciones climáticas en distintas regiones del país. Esto quiere decir que los sectores donde más lluvias se presentarán son:

Cesar

Magdalena

Bolívar

Córdoba

Norte de Santander

Santander

Cundinamarca

Antioquia

Caldas

Quindío

Risaralda

Chocó

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Guainía.

¿Qué canciones va a cantar Dua Lipa en su tour 2025? Este es el posible setlist

Acto I

Training Season End of an Era Break My Heart One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa)

Acto II

Whatcha Doing Levitating These Walls Canción sorpresa Maria

Acto III

Physical Electricity (Silk City y Dua Lipa) Hallucinate Illusion

Acto IV

Falling Forever Happy for You Love Again Anything for Love Be the One

Encore