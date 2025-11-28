Más de 600 policías refuerzan la seguridad por el Black Friday en el Valle de Aburrá. Foto: Cortesía

Con el inicio del fin de semana del Black Friday 2025, la Policía Nacional desplegó más de 600 uniformados en los principales puntos de comercio del Valle de Aburrá. Los dispositivos se concentran en corredores y zonas de alta afluencia, como centros comerciales, almacenes de cadena, supermercados y sectores donde convergen comercio formal e informal.

El objetivo, según la institución, es brindar tranquilidad a residentes y visitantes que participarán en una de las jornadas más concurridas del año.

El Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá expresó “Asimismo, en vías principales, sectores residenciales, zonas de gastronomía y de entretenimiento, estaremos realizando planes especiales de acompañamiento, registro a personas, registro de vehículos, motocicletas, particulares, de transporte público.”

Recomendaciones para compras presenciales y en línea

La Policía invita a evitar el porte de altas sumas de dinero y a privilegiar medios electrónicos en establecimientos reconocidos.

Para quienes realizarán compras digitales, la institución entregó un paquete de recomendaciones:

Ingresar únicamente a portales oficiales o reconocidos, digitando la dirección web en el navegador.

digitando la dirección web en el navegador. Utilizar métodos de pago seguros, preferiblemente pasarelas certificadas.

Desconfiar de descuentos exagerados o precios muy bajos que podrían ser falsos.

Finalmente, la Policía recordó que cualquier situación sospechosa puede reportarse a la línea 123, disponible las 24 horas.