40 expositores harán parte del festival del plátano que se realizará este fin de semana en Quindío

En el mall del café del corregimiento de Pueblo Tapao de Montenegro se realizará una nueva versión del festival del plátano donde ofertarán diferentes alimentos hechos a base de este importante producto del departamento.

Una de las participantes es Fanny Erazo quien afirmó que sus productos están relacionados con el vino de plátano, sampa que es una barra energética y los fiambres.

Explicó que dentro de sus productos innovadores está la sampa que es a base de siete granos y envuelto con la harina de plátano lo que la hace muy saludable.

Asimismo, dijo que el vino de plátano es totalmente artesanal y lo manejan con plátano maduro de primera calidad es un proceso tedioso porque requiere de mucho tiempo y se hacen tres filtraciones.

Extendió el llamado a la comunidad para que participen del festival y fortalezcan la economía de los emprendedores.

El Quindío se considera como parte de la zona centro platanera junto con Caldas, Risaralda y Tolima.

En cuanto al evento en el año 2024 se procesaron 50 kilos de plátano por expositor lo que demuestra la relevancia del producto en la región.

El presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada afirmó que es clave este tipo de espacios por la variedad gastronómica que se gesta en el corregimiento y el objetivo principal es generar la dinámica comercial.

Destacó que habrá concursos con diferentes premios como son tome la colada de la abuela, píquelo más rápido, comelón del plátano y empáquelo y gane.

Reconoció que en cada municipio están identificando los productos típicos para impulsar los eventos que sean jalonadores para fortalecer la economía popular.

Este domingo 30 de noviembre previo al inicio de la temporada decembrina, en el marco del evento a las 5 de la tarde habrá Natilla y buñuelo gratis.