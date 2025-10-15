En Armenia revisarán la contratación por concierto con dificultades de sonido en las fiestas

Armenia

Frente a las quejas sobre el mal sonido y desorganización por la distribución de las personas en el concierto central de las fiestas en el Estadio Centenario de la ciudad, la directora de la Corporación de Cultura y Turismo, Corpocultura Erika Falla entregó las claridades sobre la situación.

Reconoció la complejidad con el sonido por eso dijo que ya están en proceso con los jurídicos de la administración municipal por el incumplimiento.

Enfatizó en que fue el mismo contratista que estuvo a cargo del sonido del concierto del viernes en la plaza de Bolívar por eso dijo que es clave revisar cuál fue la razón de la situación de la noche del sábado.

“Nosotros en este momento ya con los jurídicos están tratando el tema de cómo llevar a cabo el incumplimiento frente al tema del sonido del sábado. Es el mismo contratista que nos tuvo el sonido para el viernes y para el sábado. Entonces, la idea es poder en una manera jurídica poder revisar lo que pudo haber sucedido el sábado", indicó.

En cuanto a la distribución de las personas que fueron a disfrutar del concierto, aseguró que en el estadio deben cumplir con las condiciones técnicas para cuidar la gramilla por eso se permitía una parte del total del escenario.

“Lo que pasa es que nosotros también estamos en un estadio centenario donde también tenemos que cumplir con las condiciones técnicas para darle protección a la gramilla. La gramilla solamente nos pertenece nos permitían una parte para poder proteger, no podíamos tener toda la gramilla y toda la protección necesaria. Además que la tarima era supremamente inmensa y grande y la puesta necesaria de la era muy grande para poder tener en gramilla ese peso que definitivamente el único que iba a salir mal librado era la gramilla del Estadio Centenario", afirmó.

Añadió: “Yo considero que si bien es cierto los conciertos son importantes y es un evento que hace parte de las fiestas, yo diría que lo más importante son los otros eventos donde nuestros artistas locales son los que tienen que brillar".

Además, dio a conocer que mañana 16 de octubre entregarán un estímulo a los yiperos que participaron del desfile del Yipao.