23 canciones y contando: Manuel Lizarazo promete más música para cerrar el año

La voz profunda de Manuel Lizarazo le ha permitido acomodarse en el estilo musical de las baladas y del pop, géneros en los que, junto a las letras, logra un sello que él describe como “Full romántico”.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, contó que su interés por la música nació en los extensos tiempos libres que dejó la pandemia y el confinamiento. Hasta el momento ha publicado 23 canciones, y para el primero de enero de 2026 serán 27, porque llegarán otras cuatro en la temporada navideña y de fin de año.

En LMC hablamos de “Bonita”, la canción en la que incluye versos fluidos como “mereces alguien que te ame bonito, bonita”, una de las tantas composiciones que han surgido en momentos de inspiración, en los que no le pone límites a la nostalgia sin caer en lo empalagoso o antinatural para su forma de ser en la cotidianidad. Reconoce que nos es lector cotidiano de poesía.

Finalmente, Manuel Lizarazo afirma que seguirá componiendo baladas hasta que sienta que está consolidado para incursionar en otros géneros, como la salsa, por ejemplo.

Grabada en Medellín junto al productor Genery, “Bonita” nació de un instante de inspiración. “Todo partió con un arpegio de guitarra que empecé a tocar y de ahí salió todo. Fue de esas canciones que se van dando sin tener en mente nada”, recuerda Manuel, sobre ese momento casi mágico en el que la música se impuso sola.