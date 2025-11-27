JUDICIAL

El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela con la que buscaban tumbar los condicionamientos del CNE sobre la personería jurídica del Pacto Histórico.

Tribunal niega tutela que buscaba tumbar condicionamientos al Pacto Histórico Ampliar

La tutela la presentaron el senador Iván Cepeda, Carolina Corcho y Carlos Benavides, y con ese recurso buscaban tumbar los condicionamientos del CNE sobre la personería jurídica del Pacto Histórico y permitir la inscripción de candidatos de ese movimiento en el proceso electoral antes del 8 de marzo de 2026.

Los magistrados indicaron que rechazan esa tutela porque es el último recurso para proteger derechos vulnerados, y en este caso no es el mecanismo idóneo porque los demandantes aún tienen otras vías por agotar como la jurisdicción Administrativa.

Allá pueden acudir a vías como nulidad y restablecimiento del derecho, solicitud de medidas cautelares.

Además, esa misma petición se encuentra activa ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, circunstancia que reafirma la improcedencia de la tutela.

“En mérito de lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no hay lugar a acceder a los cuestionamientos formulados por los accionantes, toda vez que la acción de tutela, por su naturaleza residual y subsidiaria, no puede erigirse en un mecanismo alternativo para controvertir actos administrativos de contenido electoral cuando el ordenamiento prevé un medio de control judicial principal, idóneo y eficaz para ello”.