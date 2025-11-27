Política

Unión Patriótica rechazó la decisión del CNE de sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro

La colectividad anunció que recurrirá a vías judiciales e instancias internacionales para defender su actuación electoral.

Unión Patriótica . Foto: Colprensa

Unión Patriótica . Foto: Colprensa(Thot)

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

Luego de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por financiación irregular y violación de topes electorales por más de 3.500 millones de pesos.

El Partidos Unión Patriótica y Colombia Humana fueron sancionados con dos multas. Una de 583 millones de pesos por la primera vuelta otra, y otra, por el mismo valor, por la segunda vuelta.

La colectividad se pronuncio por medio de una carta donde aseguraron que el fallo vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad