Unión Patriótica rechazó la decisión del CNE de sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro
La colectividad anunció que recurrirá a vías judiciales e instancias internacionales para defender su actuación electoral.
Colombia
Luego de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por financiación irregular y violación de topes electorales por más de 3.500 millones de pesos.
El Partidos Unión Patriótica y Colombia Humana fueron sancionados con dos multas. Una de 583 millones de pesos por la primera vuelta otra, y otra, por el mismo valor, por la segunda vuelta.
La colectividad se pronuncio por medio de una carta donde aseguraron que el fallo vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas.
Noticia en desarrollo...