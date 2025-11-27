Unión Patriótica rechazó la decisión del CNE de sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro

Colombia

Luego de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por financiación irregular y violación de topes electorales por más de 3.500 millones de pesos.

El Partidos Unión Patriótica y Colombia Humana fueron sancionados con dos multas. Una de 583 millones de pesos por la primera vuelta otra, y otra, por el mismo valor, por la segunda vuelta.

La colectividad se pronuncio por medio de una carta donde aseguraron que el fallo vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas.

Noticia en desarrollo...