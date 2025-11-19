Tribunal admite tutela contra el CNE y pide garantías para el Pacto Histórico

El Tribunal Superior de Bogotá admitió una acción de tutela presentada por la exministra de Salud Carolina Corcho, el senador Iván Cepeda y el dirigente Carlos Alberto Benavides contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un recurso que busca proteger los derechos políticos del Pacto Histórico ante la incertidumbre sobre la validez plena de la fusión que dio origen al movimiento.

Además de admitir la tutela, el Tribunal ordenó vincular al proceso a todas las entidades involucradas: CNE, Registraduría Nacional, Procuraduría General, Fondo Nacional de Financiación Política y los partidos fusionados, entre otros. Cada una deberá presentar sus posiciones y soportes en un plazo de 24 horas

Tribunal niega medida provisional

El despacho inadmitió la medida provisional con la que los accionantes buscaban obligar al CNE a emitir, entre 24 y 48 horas, decisiones sobre los procesos sancionatorios pendientes relacionados con los partidos que conformaron la fusión del Movimiento Político Pacto Histórico.

Según el Tribunal, los accionantes advirtieron la gravedad del panorama con la eventual imposibilidad de inscribir candidaturas del Pacto Histórico podría afectar de manera intensa el derecho a la participación democrática, tanto del movimiento como de su militancia.

Una tutela que aún puede conjurar el daño

El Tribunal enfatizó que la negativa de la medida provisional no prejuzga sobre el fondo del caso. Los accionantes alegan la vulneración de derechos fundamentales como la participación política, el debido proceso, la libertad de asociación y el acceso a cargos públicos, supuestamente afectados por la condición impuesta por el CNE para que surtiera efecto la fusión de la UP, PDA y PCC en el Pacto Histórico.

La acción advierte que, si la condición no se levanta antes del 8 de diciembre, la participación del movimiento en las elecciones del 8 de marzo de 2026 podría quedar en riesgo. Sin embargo, para esta etapa procesal, el Tribunal concluyó que el daño todavía puede evitarse sin recurrir a una tutela anticipada.