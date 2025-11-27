Tres mercados campesinos este sábado en Cartagena

Por primera vez, este sábado 29 de noviembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del programa de Seguridad Alimentaria del PES- Pedro Romero, pondrá en marcha de manera simultánea tres mercados campesinos Cosechas de mi Tierra, con el propósito de facilitar el acceso a alimentos frescos, de calidad y a precios justos, directamente traídos del campo cartagenero.

Desde las 7:00 a. m. y hasta las 3:00 p. m., la comunidad podrá acercarse al mercado campesino más cercano a su hogar en los siguientes sectores estratégicos:

• Torices, sector Paseo Bolívar, Calle 44, frente al antiguo Colegio Eucarístico.

• Barrio Los Corales, cancha de microfútbol.

• Corregimiento de Manzanillo de Mar, parque de la iglesia.

En estos mercados, las familias podrán adquirir frutas, tubérculos, huevos, lácteos, miel, plantas, productos transformados y una amplia variedad de alimentos provenientes de pequeños y medianos productores.

Con esta iniciativa, el Distrito dinamiza la economía local, impulsa a los pequeños productores y fortalece los lazos entre el campo y la ciudad, contribuyendo a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.