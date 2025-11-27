Cartagena

Tres mercados campesinos este sábado en Cartagena

Torices, Los Corales y Manzanillo del Mar fueron las zonas escogidas por el PES Pedro Romero

PES Pedro Romero

PES Pedro Romero

Por primera vez, este sábado 29 de noviembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del programa de Seguridad Alimentaria del PES- Pedro Romero, pondrá en marcha de manera simultánea tres mercados campesinos Cosechas de mi Tierra, con el propósito de facilitar el acceso a alimentos frescos, de calidad y a precios justos, directamente traídos del campo cartagenero.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde las 7:00 a. m. y hasta las 3:00 p. m., la comunidad podrá acercarse al mercado campesino más cercano a su hogar en los siguientes sectores estratégicos:

• Torices, sector Paseo Bolívar, Calle 44, frente al antiguo Colegio Eucarístico.

• Barrio Los Corales, cancha de microfútbol.

• Corregimiento de Manzanillo de Mar, parque de la iglesia.

En estos mercados, las familias podrán adquirir frutas, tubérculos, huevos, lácteos, miel, plantas, productos transformados y una amplia variedad de alimentos provenientes de pequeños y medianos productores.

Con esta iniciativa, el Distrito dinamiza la economía local, impulsa a los pequeños productores y fortalece los lazos entre el campo y la ciudad, contribuyendo a la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad