Shakira anuncia tres nuevas fechas en México para 2026

Shakira continúa haciendo historia en México. La promotora OCESA confirmó que añadió tres nuevas fechas a su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, consolidando un récord sin precedentes: 31 conciertos en territorio mexicano, la cifra más alta para una artista latina.

Los nuevos shows se realizarán en febrero de 2026 y abarcan tres sedes estratégicas: 21 de febrero en el Estadio Víctor Manuel Reyna (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas), 24 de febrero en el Estadio Carlos Iturralde (Mérida, Yucatán) y 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros (Ciudad de México), donde Shakira ya había marcado un hito con 12 fechas agotadas en 2025, reuniendo más de 780 mil asistentes y vendiendo 65 mil boletos por noche.

Este anuncio llega tras un año histórico para la barranquillera, quien convirtió su tour en la gira más taquillera de una mujer latina en la historia, según cifras de Billboard y OCESA. Solo en México, Shakira superó el millón de boletos vendidos, posicionando al país como el corazón de su éxito global.

Con esta extensión, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se consolida como el espectáculo más grande en la historia de México, rompiendo récords de asistencia, ventas y número de presentaciones consecutivas en estadios. Para los fans, estas noches prometen ser inolvidables, con una producción de alto nivel, escenografía impactante y un repertorio que mezcla nostalgia y reinvención.

Shakira, intérprete de éxitos como Hips Don’t Lie, Ojos Así y Antología, reafirma su conexión con el público mexicano, que ha respondido con una demanda sin precedentes. El último rugido de la “Loba” en el Estadio GNP Seguros será el 27 de febrero, una fecha que ya se perfila como histórica.