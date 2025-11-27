Por temporada de fin de año, al Parque Natural El Cocuy podrán ingresar diariamente 300 personas

Operadores turísticos y habitantes del Cocuy, Güicán y Chita se alistan para recibir a miles de turistas. Foto: Suministrada.

Los operadores turísticos de El Cocuy, Chita y Güicán de la Sierra expresaron su optimismo frente a la temporada de fin de año, en la que esperan una ocupación total de la capacidad de carga autorizada por el Parque Nacional Natural El Cocuy.

Según explicaron, desde el 15 de diciembre y hasta el 15 de enero se desarrolla la temporada alta, y gracias al sistema de reservas con tres meses de anticipación, la mayoría de cupos ya están próximos a agotarse.

Actualmente, el parque permite el ingreso de 320 visitantes por día, cifra que responde a los lineamientos de conservación de este ecosistema de alta montaña.

“Invitamos a quienes están pensando en venir a que reserven cuanto antes, porque la demanda es alta y podrían quedarse sin entrada a una de las siete maravillas que tiene Boyacá”, señaló Jairo Rico, Representante de guías profesionales del Cocuy.

Respecto a las recomendaciones para quienes planean ascender, se insiste en la importancia de una preparación física básica, disposición para el esfuerzo y, sobre todo, respeto por la montaña.

“Se trata de venir a disfrutar, pero también de proteger este ecosistema. Las personas deben seguir al pie de la letra las indicaciones para garantizar una visita segura y responsable”. Informó.

El representante de guías, destacó las constantes nevadas registradas en los últimos meses, condiciones que han favorecido la conservación del glaciar más grande de Colombia. Sin embargo, hizo un llamado especial a no pisar ni alterar la nieve reciente.

“Aunque sean nevadas temporales, debemos cuidarlas; no son solo para que las disfruten unos pocos, sino todos los visitantes que llegan a lo largo de la temporada”. Puntualizó.

Finalmente, los operadores reiteraron su invitación a conocer este destino único del país.

“Contamos con hoteles, transporte y guías preparados para atender a los turistas. Queremos que todos vivan la aventura del Parque Nacional Natural El Cocuy con responsabilidad y admiración por la naturaleza”. Concluyó.