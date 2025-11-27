¿Mauro Silveira al nivel de Mele y Viera? Promesa que le hizo Alfredo Arias a los hinchas de Junior. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Junior de Barranquilla se llevó un valioso punto de su visita a Atlético Nacional, en duelo válido por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana.

Aunque los rojiblancos empezaron ganando el partido con el golazo de Gonzalo Paiva, en el complemento William Tesillo igualó la historia y el Junior tuvo que aguantar casi 20 minutos con un jugador menos, tras la expulsión de Jermein Peña.

Finalizado el partido, Alfredo Arias atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y allí sentenció que una de las grandes figuras de su equipo fue el arquero Mauro Silveira, fuertemente criticado en la institución caribeña.

“Lo dije hace muchas fechas. Mauro es muy buen arquero, pero bueno de verdad. Él nos ha ayudado muchísimo en toda la campaña. En varios partidos que logramos ganar, él nos salvó antes”, sentenció el estratega de 6 años.

Asimismo, se animó a decir que el uruguayo quedará inmortalizado en la memoria de los hinchas, así como lo hicieron sus compatriotas Santiago Mele y Sebastián Viera.

“Lógicamente, la gente tiene un recuerdo muy vivo de Viera y Mele, que fueron campeones. Ojalá se nos dé a nosotros, yo sé que Silveira va a tener el mismo cariño de la gente”, concluyó.

Más declaraciones de Alfredo Arias

Resultado en casa de Nacional: “Yo lo sentiría botín, si hubiera venido a buscar un punto, pero en los dos partidos saldremos a buscar los tres puntos y ya estuvimos cerca. El primer tiempo salió muy bien, el segundo tiempo el gol en contra nuestro cambia el partido y ellos se hacen totales protagonistas del partido. Luego la expulsión ante un rival como Nacional, con su gente, que juegan bien, es complicado, pero mis jugadores supieron defender, supieron darle valor a ese punto que puede ser un botín. No lo salimos a buscar así, pero en los dos partidos salimos a buscarlo en los dos partidos, el gol de ellos les dio ánimo, nosotros sentimos el golpe y con 10 jugadores fue imposible atacarlos”.

Obligación de jugar defensivamente: “Nosotros habíamos mandado a buscar dos jugadores cuando nos hicieron el gol y ahí tuvimos que aguantarlos y empezar a cambiar opiniones con mis colaboradores. Nosotros pensamos que Enamorado estaba muy cansado, además con su lesión. Estábamos pensando quién era el segundo cambio, había que refrescar un poco para ver si lo podíamos encontrar mal parados. Con los 10 jugadores fue un martirio. A mí me gusta cuando se pone carácter, pero no el juego de defender siempre, con eso me traiciono. Fue un tiempo para cada uno y así nos vamos”.

Junior está listo para la vuelta: “Se hizo muy difícil. Ellos merecieron más. Nosotros defendimos bien, armamos una falsa de cinco con Didier, tres volantes y uno arriba. Mientras Paiva tuvo piernas fue una figura, estuvo en cancha hasta donde pudo. Vinimos a buscar más, pero nos llevamos un punto, en tres días nos veremos”.

