Manizales firma un acuerdo ciudadano por la seguridad de las mujeres

Fotografía: Secretaría de la Mujer y de Equidad de Género - Manizales.

Manizales

En Manizales se prepara para una jornada especial donde se realizará la firma de un gran acuerdo ciudadano.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la poderosa campaña institucional “A Movernos Seguras”, tiene como objetivo principal y urgente la creación de entornos urbanos considerablemente más seguros y, sobre todo, pacíficos para las mujeres que a diario utilizan los diversos servicios de transporte en la capital de Caldas y su área metropolitana.

La secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales, Gladys Galeano, destacó como la unión de varias secretarías de la administración municipal se unen para fortalecer esta campaña.

“En este caso, vinimos escuchando algunas inquietudes por algunas usuarias del transporte público, donde decían sentirse acosadas y sentir algún tipo de incomodidad a la hora de usar el transporte público, así nos dimos a la tarea de sacar una campaña a movernos seguras. Esta campaña fue desplegada no solo en el área urbana y rural, sino también nos fuimos a lo que fue al área metropolitana”, destacó la funcionaria.

Le puede interesar: Aceptó cargos el homicida del padre Valencia, su captura fue legalizada en las últimas horas

Una campaña para las mujeres en el transporte público

Como lo ha manifestado la Secretaria de la Mujer, se ha realizado una concertación y un esfuerzo conjunto con otras secretarías clave, incluyendo la del Interior y Movilidad.

Este frente común tiene el propósito de buscar y aplicar estrategias contundentes que generen una mayor seguridad y tranquilidad para la población femenina.

La respuesta de la administración no se hizo esperar. De esta tarea nació la campaña “A Movernos Seguras”, la cual fue desplegada con una cobertura amplia y ambiciosa, no limitándose únicamente al área urbana y rural de Manizales.

Le puede interesar: 20 personas capturadas en Manizales y Villamaría

Formas de violencia de género

“La estrategia se ha centrado en acciones de concientización que buscan desmantelar la percepción errónea de que el acoso callejero y en el transporte público es un simple evento aislado”, indicó Gladys Galeano, funcionaria de la Alcaldía de Manizales.

La firma de este pacto se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Casa para la Dignidad de las Mujeres, consolidando un acuerdo que involucra a actores clave como:

Municipios del Área Metropolitana

Entidades como el Cable Aéreo y el Terminal de Transportes.

Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Interior.

Gerencia de la Noche, la Policía Metropolitana, la Defensoría del Pueblo y la Personería.

Empresas de Transporte

Dato de interés:

En el 2025, se han atendido alrededor de 4,500 personas en talleres directos con empresas de transporte, empresas industriales y colegios.

Los conductores de transporte también han sido parte de la sensibilización, reconociendo situaciones en las que han sido testigos de acoso y peticiones de auxilio.