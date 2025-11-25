Veeduría de salud del magisterio advierte deterioro en cuentas del FOMAG

La veeduría nacional de salud del magisterio advierte que el informe financiero de la cuenta del FOMAG en el último trimestre del 2025, presentado por la Fiduprevisora, revela la crisis económica por la que atraviesa el fondo.

Aseguran que se observa un deterioro en el patrimonio por más de 2 billones de pesos, cifra que comparada con el mismo periodo del año anterior, refleja un deterioro del 42% pasando de $1.3 a $3.3 billones, y si se diferencia con el trimestre anterior del 2025, el deterioro aumentó un 25%.

Esto genera pasivos corrientes por $5.7 billones, hay en activos corrientes por $2.7 billones, lo que evidencia la falta de recursos para cubrir las obligaciones en la prestaciones de servicios médicos para lo que resta del año.

A esta advertencia, se suma que siguen destinando los ahorros pensionales a otras cuentas, con pasivos que suman más de 3.7 billones de pesos.

“Debemos defender el FOMAG y preparar las condiciones del paro indefinido, exigir al gobierno de Petro que responda por las pérdidas y los sobre costos que superan los 5 billones de pesos”, señala la Veeduría.