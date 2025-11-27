Política

Cambio Radical, Oxigeno y la U anuncian alianza para la Cámara de Representantes por Bogotá

La lista será encabezada por Carolina Arbeláez.

Cambio Radical, Oxigeno y la U anuncian alianza para la Cámara de Representantes por Bogotá

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

Cambio Radical, la Coalición ALMA, el Partido Oxígeno y el Partido de la U oficializaron una alianza electoral histórica para presentar una lista abierta a la Cámara de Representantes por Bogotá, respaldada por siete fuerzas políticas. La lista será encabezada por Carolina Arbeláez.

El acuerdo tiene como objetivo defender a las familias, enfrentar la inseguridad y preparar a Bogotá rumbo a sus 500 años, integrando la experiencia de los partidos participantes para construir una plataforma común en temas sociales, económicos y urbanos.

Cinco prioridades de la agenda conjunta

La coalición señaló que la ciudad enfrenta altos niveles de inseguridad, desempleo y desconfianza institucional, y que su propuesta se articula alrededor de cinco ejes:

• Seguridad: enfrentar estructuras criminales y recuperar el orden.

• Familia y niñez: protección de menores y fortalecimiento del núcleo familiar.

• Salud: garantizar un sistema estable, funcional y digno.

• Infraestructura y servicios: vivienda, agua, saneamiento y obras estratégicas.

• Empleo y oportunidades: movilidad social, emprendimiento y responsabilidad fiscal.

La alianza invita a jóvenes, mujeres, líderes sociales y empresarios a participar en la construcción de soluciones para Bogotá, con una visión de desarrollo seguro, moderno y humano hacia los 500 años de la ciudad.

Con este acuerdo, las organizaciones políticas afirman iniciar una etapa de liderazgo responsable y trabajo conjunto para recuperar la confianza en las instituciones bogotanas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad