Cambio Radical, Oxigeno y la U anuncian alianza para la Cámara de Representantes por Bogotá

Colombia

Cambio Radical, la Coalición ALMA, el Partido Oxígeno y el Partido de la U oficializaron una alianza electoral histórica para presentar una lista abierta a la Cámara de Representantes por Bogotá, respaldada por siete fuerzas políticas. La lista será encabezada por Carolina Arbeláez.

El acuerdo tiene como objetivo defender a las familias, enfrentar la inseguridad y preparar a Bogotá rumbo a sus 500 años, integrando la experiencia de los partidos participantes para construir una plataforma común en temas sociales, económicos y urbanos.

Cinco prioridades de la agenda conjunta

La coalición señaló que la ciudad enfrenta altos niveles de inseguridad, desempleo y desconfianza institucional, y que su propuesta se articula alrededor de cinco ejes:

• Seguridad: enfrentar estructuras criminales y recuperar el orden.

• Familia y niñez: protección de menores y fortalecimiento del núcleo familiar.

• Salud: garantizar un sistema estable, funcional y digno.

• Infraestructura y servicios: vivienda, agua, saneamiento y obras estratégicas.

• Empleo y oportunidades: movilidad social, emprendimiento y responsabilidad fiscal.

La alianza invita a jóvenes, mujeres, líderes sociales y empresarios a participar en la construcción de soluciones para Bogotá, con una visión de desarrollo seguro, moderno y humano hacia los 500 años de la ciudad.

Con este acuerdo, las organizaciones políticas afirman iniciar una etapa de liderazgo responsable y trabajo conjunto para recuperar la confianza en las instituciones bogotanas.