Murió la tercera persona del ataque armado de Yondó; la alcaldía ofrece $40 millones de recompensa

Yondó- Antioquia

En la tarde de este martes terminó el concejo de seguridad extraordinario convocado por los hechos violentos de los últimos días en el municipio de Yondó, Antioquia, en el que ayer lunes murieron dos hombres y este martes se reportó la muerte de una tercera persona que había quedado herida, identificada como Neftaly Guerero lo que se configura como una masacre. Una cuarta sigue siendo atendida en centro médico.

Ante esta situación, el alcalde de esta población del Magdalena Medio, Yerson Antonio Ariza, informó que modificó la decisión sobre el toque de queda, el cual inicialmente era de manera consecutiva durante tres días y ahora será solo nocturno, es decir, entre las 10 p.m. y las 5 a.m. de cada día para recuperar la seguridad en esta población; además, se anunció una recompensa.

“Que tenemos un plan de recompensa hasta 40 millones de pesos, pero que se va a articular este plan de recompensa con la gobernación de Antioquia, donde ya nos manifestaron que va a haber una ampliación de este plan de recompensa. Así que, a todos los ciudadanos, a todos los yondosinos y a todos de aquí de la zona del Magdalena Medio, cualquier información que nos puedan brindar para nosotros capturar a estas personas, a estos delincuentes que hoy están trayendo la zozobra, el miedo, el terror a nuestro municipio”.

También se prohíbe la circulación de parrillero hombre en moto hasta el próximo fin de semana. De igual manera, se reduce el horario a los locales comerciales abiertos al público con venta de licor en semana hasta las 10 p.m. y en el fin de semana hasta las 12 a.m.

“Esto lo hacemos con el fin de no afectar a nuestra ciudadanía, no afectar a nuestros comerciantes, pero también invitar a todos ellos para que nos ayuden, unamos esfuerzos, fuerzas entre todos, para poder contrarrestar a los violentos”.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la policía Magdalena Medio, informó unas líneas telefónicas para que la comunidad pueda denunciar y salvar vidas en Yondó y la subregión 3203053103 y 3202926089.