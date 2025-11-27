Julieta Venegas estrena “Tiempos Dorados”, primer adelanto de su décimo álbum

Julieta Venegas presenta “Tiempos Dorados”, el primer adelanto de lo que será su décimo disco de estudio, sucesor del aclamado “Tu Historia”, ganador del Grammy Latino a Mejor Álbum en 2023. Con esta nueva propuesta, la artista mexicana reafirma su lugar como una de las voces más queridas y relevantes de la música en español.

“Tiempos Dorados” es una canción que celebra la belleza de los recuerdos y la fuerza del presente, combinando sutileza, experimentación y un sonido contemporáneo que mantiene la esencia melódica tan característica de Julieta. La letra, escrita junto a El David Aguilar y Lara Artesi, reflexiona sobre los momentos que nos marcan y el paso del tiempo, mientras que la música —compuesta por Julieta y El David Aguilar— explora el género Norteño Mexicano, evocando las raíces del norte del país.

Julieta explica: “Tiempos Dorados habla sobre la memoria, sobre lo que ya no ha de volver, la inocencia de los primeros arrebatos, el amor, la infancia. Lo hace con fuerza más que con nostalgia. Hay que aceptar que las cosas se van, hay que vivirlas así, y hay que saber recordar sin dolor”. Esta visión se traduce en una pieza íntima, luminosa y profundamente humana, que invita a reconectar con la memoria, la emoción y la esperanza.

El presente de Julieta es de máxima actividad: con casi 18 millones de escuchas mensuales en Spotify, se mantiene como la única mujer mexicana que ha superado los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma, gracias a su colaboración con Tainy y Bad Bunny.

Además, “Tiempos Dorados” llega a solo dos meses del lanzamiento de su material Sinfónico, grabado en Tijuana ante 30.000 personas.

En los últimos dos años, Julieta ha realizado conciertos en más de 15 países, incluyendo un histórico show en el Zócalo de Ciudad de México ante 90.000 asistentes. También participó en la serie “Nadie Nos Va A Extrañar” y en la película “Calurosa Navidad”. Para cerrar 2025, ofrecerá dos conciertos en Bogotá y Medellín, marcando el fin de un ciclo y el inicio de otro.