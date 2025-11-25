Martes 25 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Aumentan los homicidios en Armenia, en las últimas horas se presentaron dos casos aislados donde un menor de edad es una de las víctimas mortales, Ya son 91 homicidios en lo corrido de este año en la ciudad, siendo el municipio con mayor número de casos en el departamento.

El primer caso en el barrio Santander donde fue asesinado con arma de fuego un menor de 17 años de edad y quien presentaba antecedentes por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

De acuerdo con la información de las autoridades, este caso estaría relacionado con un homicidio de carácter pasional por lo que avanzan las investigaciones.

El segundo hecho fue en el barrio Las Colinas de la ciudad donde fue asesinado un hombre identificado como Jhon López de 36 años. La víctima registraba antecedentes por el delito de lesiones culposas.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que avanzan las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

También extendió el llamado a la comunidad de que si tienen alguna información relacionada con estos casos se acerquen a las autoridades para generar la efectividad de los resultados.

Familiares de un motociclista fallecido en accidente de tránsito en Armenia exigen que el caso no quede en la impunidad

En video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento del accidente en el sector de la glorieta del barrio Los Naranjos de la ciudad y que fue difundido por el portal digital 180 grados.

Allí se evidencia como una motocicleta conducida por Jhonatan Grajales de 36 años de edad fue arrastrada por un vehículo de carga por lo que murió de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Alexander Quintero es tío de la víctima señaló que su sobrino fue brutalmente arrollado por un tractocamión que lo cerró en su paso y que no le brindó ayuda, sino que se dio a la fuga.

Dijo que es por eso que están recurriendo a la opinión pública para evidenciar el caso y que no quede en la impunidad puesto que ante la gravedad de los hechos lo ideal es que las investigaciones avancen y que se generen las acciones pertinentes contra el responsable.

Reconoció que el dolor como familia es muy grande porque era muy trabajador y precisamente se movilizaba después de laborar de la empresa Mi Pollo cuando ocurrió el trágico hecho. Destacó que quienes tengan algún tipo de información la pueden brindar a la línea telefónica 316-401-1867.

Desesperada está una madre en Armenia, porque desde hace más de un mes que su hijo está desaparecido en Puebla en México y no sabe nada de su paradero piden colaboración a la cancillería.

Alba Lucia Herrera es la madre de Jairo Fernando Lalinde Herrera que desde el 21 de octubre no sabe nada de su paradero de su hijo en Puebla en México, ella que vive en Calarcá hizo un llamado a ambos gobiernos para que le den información sobre su familiar.

Un fallo del Consejo de Estado reconoció los derechos de 40.000 maestros pensionados en Colombia que no recibieron la inclusión de sus factores salariales afectando la liquidación de su mesada

Retiran más de 70 elementos irregulares en jornada de control al espacio público en Armenia La Secretaría de Gobierno y Convivencia adelantó una amplia jornada de recuperación del espacio público en varios sectores de Armenia, atendiendo denuncias ciudadanas sobre la instalación indebida de publicidad y elementos que obstaculizaban la movilidad peatonal y vehicular.

Las acciones se concentraron en La Castellana, La Fogata, Los Nogales, Portal del Quindío y el costado de urgencias del Hospital San Juan de Dios, donde el equipo de gestores de convivencia, en articulación con el Ejército Nacional, realizó el retiro de elementos instalados sin autorización en zonas públicas.

Durante el operativo se desmontaron 35 pilones y 8 avisos publicitarios que no cumplían con la normativa municipal y representaban invasión del espacio público. Esto se suma al trabajo realizado en el sector de la chec, donde en la intervención de los gestores se recolectan 22 polines y 5 avisos publicitarios, que interrumpían la movilidad vehicular y peatonal.

La Diputada Jessica Obando en conjunto con diferentes profesionales, docentes, directivos, sindicatos y ONG´s nacionales e internacionales presentaron a la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza de “por el cual adoptan y regulan los ambientes escolares alimentarios saludables y se fijan protocolos para su implementación en instituciones educativas no oficiales y oficiales del departamento del Quindío”.

Este proyecto busca garantizar alimentación real y saludable para las niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas del Departamento del Quindío a través de la sustitución paulatina de comestibles y bebibles ultra procesados reemplazándolos por alimentos reales y garantizando de esta manera el derecho humano a la alimentación de nuestras infancias.

En un solo municipio del Quindío, las autoridades han atendido 15 derrumbes provocados por las fuertes lluvias afectando el transporte de las personas y los productos agrícolas

La viceministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, lidero una nueva reunión en Armenia obre la recuperación y rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril, la representante a la cámara piedad correal resaltó que Ya se está ejecutando la reubicación y chatarrización de los vehículos y motos ubicados en dicho sector, y se emprenderán algunas acciones judiciales con el objeto de poder realizar las intervenciones requeridas.

33 mil estudiantes es la proyección de matrículas para el próximo año en el Quindío

Y es que desde ya las autoridades educativas del departamento despliegan actividades para lograr ampliar las matrículas de los niños con miras al año 2026 en las diferentes instituciones educativas.

La secretaria de educación del Quindío, Tatiana Hernández manifestó que son altas las expectativas por eso iniciaron campaña de matrículas visitando cada uno de los municipios mostrando las bondades y la importancia del estudio.

Reconoció que el reto está enfocado en quienes están apáticos por diferentes razones y salieron del sistema educativo para lograr que retornen de manera satisfactoria. Recordó que el pico de la proyección de matrículas lo estarán alcanzando en los meses entre marzo a mayo que es donde más niños tienen matriculados.

Fue enfática en decir que cada vez es más evidente la baja de estudiantes porque la dinámica actual de las familias refleja que no quieren tener hijos por ende hay menos niños en los grados preescolar y primaria.

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Veeduría del Aeropuerto El Edén, realizará hoy la socialización final del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Edén.

en el Centro de Convenciones, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, y el secretario TIC, Jhon Mario Liévano Fernández, lideraron la entrega de reconocimientos a cerca de 250 Mujeres TIC provenientes de los diferentes municipios del departamento.

El evento destacó el compromiso y la disciplina de estas emprendedoras que han encontrado en la tecnología un camino real para fortalecer sus proyectos y mejorar su calidad de vida.

La Personería de Armenia llevó a cabo la clausura del diplomado Derechos Humanos y Ambiente, un proceso de formación que completa 13 años de trayectoria y que se ha consolidado como uno de los programas emblemáticos de la entidad para el fortalecimiento del liderazgo estudiantil en la ciudad.

Este espacio académico se desarrolla en convenio con la Universidad La Gran Colombia y cuenta con el apoyo de entidades como la Alcaldía de Armenia, La Contraloría Municipal, el CIDEA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que han contribuido a enriquecer los contenidos y las experiencias formativas de los jóvenes participantes.

En noticias políticas, El Movimiento Creemos no avaló el apoyo al exalcalde de Armenia José Manuel Ríos Morales como candidato al Senado de la República, el mismo exmandatario en redes sociales confirmó la información sobre la notificación verbal de uno de los voceros del movimiento.

En Armenia buscan al ganador del premio mayor de la lotería del Quindío

Y es que la capital quindiana se convirtió en epicentro de la suerte ya que cayó el premio mayor por 2 mil millones de pesos.

El gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz dijo que es muy gratificante como entidad poder entregar el premio por eso lo clave de que el ganador lo reclame puesto que por ahora nadie se ha acercado.

Explicó que si bien el premio son 2 mil millones de pesos con los descuentos que deben establecerse por ley son alrededor de 1.350 millones de pesos. Asimismo, dio a conocer que dentro de las razones por las cuales un ganador no se acerca a reclamar es que no revisan la lotería y por eso dijo que tienen hasta un año para que se presente sino va directamente a una cuenta que se llama caducos.

El Sena Quindío capacita a más de 200 panaderías en la elaboración de productos más saludables

El proyecto se denomina “Pan de Masa Madre” tiene como objetivo impulsar la diversidad de los productos de las pequeñas panaderías y hacer que este tipo de pan sea más accesible para los ciudadanos.

El director encargado del Sena Regional Quindío, Henry Fernández Hernández dio a conocer que brindan acompañamiento y capacitación a 291 panaderías en el departamento a través de los Centros Agroindustrial y de Comercio y Turismo

La emisora de la cárcel de peñas blancas de Calarcá vuelve al aire tras cuatro años de cierre por fallas técnicas

Se trata de” Zona Libre” 95.4 FM del Centro Penitenciario Peñas Blancas de Calarcá que volvió a funcionar debido a la intervención de la administración departamental.

El secretario de las TIC, Jhon Mario Liévano se mostró optimista por la reapertura de la emisora gracias a la entrega de materiales y equipos tecnológicos.

En deportes, Isabela Morales regresó de México con dos medallas: una de oro en la prueba por equipos y una de plata en la modalidad individual XCO. La deportista, apoyada por Indeportes Quindío, cumplió una actuación sobresaliente en la Copa Intercontinental de Mountain Bike realizada en Querétaro, donde demostró que ya compite entre las mejores de América.

Como abrebocas a la temporada de fin de año y a la llegada de la Navidad, el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) puso en marcha las Vacaciones Recreativas 2025, un programa que atenderá a miles de niños y niñas de diferentes barrios hasta el próximo 28 de noviembre.