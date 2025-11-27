Farándula

Jessi Uribe y Luis Ángel “El Flaco” conmueven con “Si Ya Me Voy”

Un tema que celebra la vida y el amor, con dos versiones únicas.

JESSI URIBE Y LUIS ANGEL EL FLACO CORTESIA JAQUE

JESSI URIBE Y LUIS ANGEL EL FLACO CORTESIA JAQUE

El poder vocal de Colombia y México se une en “Si Ya Me Voy”, el nuevo lanzamiento de Jessi Uribe junto al reconocido intérprete mexicano Luis Ángel “El Flaco”.

Esta colaboración llega para tocar fibras profundas y recordar lo esencial: la vida, el amor y los momentos que realmente cuentan.

La canción fue compuesta y producida por Joss Favela, uno de los cantautores más grandes de México, y se presenta en dos versiones que permiten vivirla desde diferentes atmósferas emocionales: una versión acústica, íntima y cargada de sensibilidad, y una versión banda, imponente y llena de la fuerza característica del regional mexicano.

“Si Ya Me Voy” trae consigo un mensaje claro y contundente: aunque la muerte es un destino inevitable, lo que realmente importa es cómo vivimos y amamos durante nuestra vida. El tema invita a reflexionar sobre la importancia de abrazar a quienes amamos, expresar nuestros sentimientos sin reservas y celebrar cada instante de nuestra existencia.

Con voces potentes, una producción impecable y una letra que llega al corazón, la canción se convierte en un llamado a valorar los momentos compartidos, brindar por la vida y no guardar palabras de afecto. Jessi Uribe, uno de los artistas más influyentes del género popular colombiano, y Luis Ángel “El Flaco”, ícono del regional mexicano, logran una interpretación que trasciende fronteras y emociones.

El videoclip oficial, disponible en plataformas digitales, refuerza el mensaje con imágenes cargadas de simbolismo y emotividad, mostrando escenas que evocan la importancia de la familia, los amigos y los recuerdos que nos acompañan. “Si Ya Me Voy” no es solo una canción, es una invitación a vivir intensamente y a no dejar nada pendiente.

