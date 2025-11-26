No hay Navidad sin David Bisbal: estrena “Navidad sin ti” en la edición especial de su álbum festivo

David Bisbal se consolida como el artista de la Navidad tras el éxito de su álbum “Todo es posible en Navidad”, que el año pasado conquistó al público con temas como “Burrito Sabanero”, “Todo es posible en Navidad” y “Los peces en el río”.

Este 2025, el cantante regresa con una edición especial que incluye un nuevo sencillo: “Navidad sin ti”, una de las canciones más emblemáticas de las fiestas en América Latina y Estados Unidos.

Originalmente compuesta por Marco Antonio Solís, esta balada refleja la nostalgia de pasar la Navidad lejos de la persona amada. Aunque la temporada suele asociarse con alegría y unión, la letra transmite con ternura la melancolía y el recuerdo. Con su voz inconfundible y una interpretación cargada de sensibilidad, Bisbal transforma este clásico en una versión profundamente emocional, capaz de tocar el corazón de quienes la escuchan.

David Bisbal nos cuenta su historia y los nexos con Marco Antonio Solis y como llego a grabar este cover:

El tema presenta un sonido de balada navideña con arreglos BIG BAND, donde la calidez de los instrumentos y la potencia vocal del artista crean una atmósfera mágica. Su estribillo invita a conectar con los sentimientos más sinceros y a valorar la presencia de nuestros seres queridos:“Navidad sin ti, blanca NavidadUn recuerdo más, una lágrima másMe hace tanto bien, recordar tu amorSoñar tu amor, sentir que aún estás.”

Con “Navidad sin ti”, David Bisbal reafirma su lugar como una de las voces más queridas y universales de la música en español, llenando las fiestas de emoción y esperanza. Esta nueva versión promete convertirse en un éxito que traspasará fronteras, siguiendo la estela de sus anteriores himnos navideños.

La edición especial de “Todo es posible en Navidad” ya está disponible en todas las plataformas digitales, lista para acompañar los momentos más especiales de esta temporada.