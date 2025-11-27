Instituto de Salud lanza estrategia de vigilancia por festividades de fin de año

Las autoridades señalaron que las afectaciones por pólvora no solamente dejan impactos físicos, sino también psicológicos. Crédito: Secretaría Departamental de Salud del Cauca.

Durante las festividades de fin de año del 2024, el Instituto Nacional de Salud reportó 1357 lesionados por pólvora, de estos casos 429 fueron menores de edad. Por este motivo, desde el Instituto iniciarán una estrategia de vigilancia priorizada sobre lesionados por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol e intoxicaciones por fosforo blanco.

“Empezamos un mes muy importante para los colombianos y desde el Instituto Nacional de Salud iniciamos la vigilancia intensificada de eventos de interés, entre ellos las lesiones con pólvora pirotécnica. No queremos más personas quemadas. No permita que sus hijos manipulen artefactos o pólvora, sobre todo los menores de edad”, agregó la Directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava.

Intoxicados por fósforo blanco

Por fósforo blanco el Instituto reportó dos víctimas mortales y 3 niños intoxicados durante el 1° de diciembre de 2024 y el 17 de enero 2025.

“El otro evento que vigilamos son las intoxicaciones con fósforo blanco, también conocido como totes, martinicas o triquitraque, que por muy inofensivos que puedan parecer, realmente son altamente tóxicos y han cobrado la vida de diferentes niños a lo largo de los años en Colombia”, agregó la Directora del Instituto Nacional de Salud.

Por último, la Directora explicó que harán un seguimiento a los eventos relacionados con la intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, aunque durante el año pasado no se registraron intoxicaciones por este tipo de bebidas, desde el Instituto, piden prestar mucha atención al comprar cualquier bebida alcohólica.

“La intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Es muy diferente una bebida de uso comercial y lo otro es una bebida que sea artesanal. Entonces tenga precaución, identifique los signos de alarma que le hagan dudar, como que le ofrezcan un precio muy bajo por la bebida, que tenga sedimento, que la etiqueta se vea manipulada. Entonces desde el instituto hacemos un llamado al cero uso de pólvora en los menores de edad y a que entre todos protejamos a los niños”, agregó la Directora.