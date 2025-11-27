Institución Educativa de Buenavista, recibe Sello de Educación Ambiental

La Institución Educativa José María Silva Salazar, ubicada en el municipio de Buenavista, se convirtió en la primera del municipio en recibir el Sello de Educación Ambiental, un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación de Boyacá que exalta las buenas prácticas ecológicas y el fortalecimiento de la cultura ambiental dentro de la comunidad educativa.

Mercedes Ussa Valbuena, rectora de la institución, explicó que el colegio cuenta con una cátedra ambiental, una huerta escolar y un manejo adecuado de residuos sólidos, además de haber implementado con éxito las diez estrategias definidas por la Secretaría para promover la educación ambiental en los establecimientos educativos del departamento.

Entre las acciones más destacadas se encuentran:

Producción de un podcast ambiental, transmitido en la emisora virtual de la institución y difundido en redes sociales.

Manejo de residuos orgánicos a través de compostaje y lombricultura.

Jornadas de reforestación y cuidado de ecosistemas cercanos.

Creación de una galería y un mural de la biodiversidad para promover el reconocimiento de la flora y fauna local.

Implementación del calendario ambiental, que refuerza valores ecológicos entre los estudiantes.

Eliminación del plástico de un solo uso en las instalaciones educativas.

Participación en encuentros interinstitucionales sobre educación ambiental.

Elaboración de contenidos escritos sobre preservación, conservación y sostenibilidad.

Campañas de ornato y embellecimiento del entorno, fomentando el cuidado del espacio común.

“Lo bonito de este proyecto es que se han articulado todos los docentes y estudiantes desde las diferentes áreas, en un ambiente muy agradable para el aprendizaje, desde la vivencia con la naturaleza y el reconocimiento de la biodiversidad”, destacó la rectora.

Con estas iniciativas, la Institución Educativa José María Silva Salazar se consolida como un referente de sostenibilidad en Buenavista, demostrando que la educación ambiental es una herramienta clave para transformar hábitos, promover la conciencia ecológica y proteger los ecosistemas del territorio.