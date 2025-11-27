Horóscopo del profesor Salomón HOY 27 de noviembre: Aries debe estar prevenido ante el peligro

El mes terminará con cosas positivas para muchos signos, especialmente en el dinero o en búsqueda de proyectos nuevos. Sin embargo, el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, también hizo una serie de advertencias que otros deberán tener en cuenta para este jueves 27 de noviembre.

Esta fecha coincide con la celebración de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Se dice que los rayos que tiene en sus manos corresponden a todas las gracias que le puede pedirle, así que se puede acoger a ella para que interceda ante su hijo Jesús para recibir las bendiciones que necesita.

A raíz de esta celebración, los colores para este jueves 27 de noviembre son el azul y el blanco, y el número es el 4027. Por otra parte, la recomendación del profesor Salomón es encender una vela blanca para pedir la intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa en esta jornada.

Horóscopo del profesor Salomón para este jueves 27 de noviembre

Aries

Debe estar prevenido ante diferentes situaciones negativas o que tal vez no estén saliendo como esperaba. A veces esto puede convertirse en una señal de alto riesgo. Este también es un buen día para examinar qué debe fortalecer o mejorar en el amor.

Número: 7614

Tauro

Recibirá oportunidades de viaje, incluyendo al exterior, las cuales podrá disfrutar de una forma especial. Además, llegará el dinero que estaba esperando; por lo tanto, la parte económica estará a su favor.

Número: 3204

Géminis

Hay algo que está sucediendo en el amor; por ende, debe buscar la forma de solucionar un conflicto o de fortalecer las relaciones con los demás. También es bueno evitar a la gente que habla mal de usted, incluso puede perdonar a aquellos que lo traicionaron para seguir adelante.

Número: 3915

Cáncer

Experimentará la armonía y el renacimiento. En este caso, las cosas positivas van llegando para que pueda tener una mejor calidad de vida, pero también es importante que tome acción para alcanzar las cosas que tanto desea.

Número: 3490

Leo

Las cosas están mejorando, pero todavía hay más peldaños que faltan por subir en la escalera del éxito para que todo fluya a su favor en el cierre del año 2025, incluso en la parte laboral.

Número: 9804

Virgo

Las cosas se van a cumplir o a solucionar, lo que le permitirá alcanzar la felicidad y la estabilidad que tanto necesita en su vida. Recuerde que todo lo que proyecte desde ahora se dará de una forma muy especial.

Número: 2665

Libra

Tiene una gran capacidad creativa que lo llevará a alcanzar el éxito y el triunfo en todo lo que decida hacer. Además, es importante cuidar partes del cuerpo como la columna o el estómago para evitar que le generen inconvenientes.

Número: 6823

Escorpio

Llegan cosas importantes e inesperadas a su vida como una nueva oferta de trabajo o un proyecto que quiere realizar para que pueda llevarlas a cabo. También es un buen momento para evitar los disgustos y las peleas, especialmente en esta época de fin de año.

Número: 1158

Sagitario

El final del mes de noviembre estará respaldado por una grata sorpresa económica, así como proyectos que va a lograr. Asimismo, tendrá estabilidad en todo lo que busca hacer en su vida.

Número: 8820

Capricornio

Es necesario hacer cambios, ya sea en la casa o en su lugar de trabajo, para evitar situaciones adversas. Por otra parte, no desfallezca si las cosas no se dan como espera, ya que puede intentarlo por otro camino.

Número: 4057

Acuario

Va a encontrar soluciones a cualquier situación que esté afrontando en su vida sin importar cuál es su naturaleza. Asimismo, podrá disfrutar momentos de estabilidad en su vida.

Número: 7778

Piscis

El dinero llegará en una cantidad más que suficiente. Sin embargo, es importante que lo sepa administrar de forma correcta, ya sea cancelando deudas, invirtiendo o incluso si desea darse algunos gustos personales.

Número: 0444