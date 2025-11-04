Los tres colores que eligen las personas con alta autoestima para vestir: según psicología

La psicología del color, es un campo de estudio de la psicología destinado a analizar como las personas perciben y se comportan frente a los colores, realizando un énfasis en los sentimientos y emociones que recuerdan o generan diferentes tonos. Que pueden causar irritación, relajación, calma, entre muchos otros.

Sin embargo, esto no es algo de nuevo, pues diferentes empresas de talla mundial, han diseñado sus logos y construido sus marcas sobre los colores que emplean, ya sea para estructurar identidades de marca, establecer conexiones con sus clientes o para obtener beneficios económicos de esto.

A pesar de que puede sonar algo extraño, se ha establecido que los colores causan diferentes efectos en las personas, pues estos, también son una forma de comunicar y hacen parte del lenguaje cotidiano, por esto, colores como el rojo o el amarillo pueden significar desde calidez hasta enfado, o colores como el verde y el azul puede transmitir la sensación de calma o tristeza.

Colores en la naturaleza

Además, esto también hace parte de la naturaleza, pues la percepción de colores, puede influir drásticamente en el comportamiento, por ejemplo, de los animales, pues hay especies que usan su lengua azul como una señal de ‘enfermedad’ para ahuyentar sus depredadores, el color rojo y amarillo que representa una amenaza o peligro, y como este es usado por animales que no son peligrosos, pero lo usan para intimidar a los demás.

Por estas razones, se entiende que los seres humanos tienen la colorimetría como un conocimiento interiorizado, bajo el cual, se toman decisiones que tendrán alguna influencia en como los hará ver frente a los demás o los hará sentir consigo mismos. Por ejemplo, al pintar una casa, usualmente se busca una cocina de color verde, que transmita frescura, una habitación blanca que genere tranquilidad o el azul en los baños que cause la sensación de limpieza.

Sensaciones que generan los colores

En este mismo sentido, se ha establecido que las mismas sensaciones y emociones que causan los colores, se transmiten al ser vestidos, pero en este caso específico, también suelen mostrar el nivel de autoestima de las personas, pues aquellas con un autoestima mayor, tienden a vestir colores que reflejen poder, estabilidad y control, que son los siguientes:

Rojo

Este color representa energía, decisión y fuerza de voluntad, por lo que las personas que lo visten, usualmente buscan destacar, llamar la atención, o proyectar una imagen de liderazgo. Lo que estimula el sistema nervioso y refuerza la sensación de poder.

Negro

Este tono se encuentra vinculado al dominio emocional, la autosuficiencia y busca proyectar una idea de elegancia, firmeza y control, que no suele buscar aprobación de los demás.

Azul oscuro

Este color busca transmitir calma, madurez y equilibrio. Además, se ha comprobado que este color mejora la confianza, reduce la ansiedad y es frecuentemente usado por líderes.

