Gobierno prohíbe precursores del Fentanilo: “Somos aliados de EE.UU. en esta guerra”

Se trata de una medida con la que buscan impedir la producción, desvío y tráfico de fentanilo en Colombia y que fue adoptada en una sesión del consejo nacional de estupefacientes.

El ministro del Interior, Armando Benedetti al término de la sesión, contó que las seis sustancias químicas utilizadas para la elaboración del fentanilo quedan totalmente prohibidas en el país.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga anunció la creación de un proyecto de ley para penalizar la elaboración distribución y el consumo de esta sustancia.

Con esta manera buscan combatir la proliferación de las cocinas de producción de fentanilo, y que esta sustancia se utilice como plataforma para el crimen internacional.