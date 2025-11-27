Petro denuncia manipulación de chats y exige peritaje forense ante demoras de la Fiscalía

Señaló que los audios sobre el actual director de Inteligencia Estratégica, Wilmar Mejía no corresponden a su voz, y por esto e insistió en que deben adelantar el examen forense para determinar la veracidad de la información.

Al mismo tiempo, pidió que justifiquen la demora de la investigación en la Fiscalía, si tenían la información desde hace 16 meses.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) aseguró que los chats que revelaron una supuesta infiltración de alias "Calarcá" en el Gobierno fueron manipulados.



Nuevamente se refirió al general juan miguel huertas y aseguró que salió del ejército antes de su gobierno y regresó hace tres meses, por lo que no tuvo tiempo de hacer parte del supuesto entramado.

Y volvió a reiterar en que todo se trata de una retaliación, por la denuncia que hizo ante la fiscalía general de la nación sobre empresas de seguridad afines a criminales, que tenían sedes en Ibagué y Barranquilla y en la que se tiene la sospecha de la injerencia de políticos y empresarios oscuros. que estarían detrás del supuesto entramado entre los funcionarios del gobierno, el ejército nacional y las disidencias de las Farc.