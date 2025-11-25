Director deportivo de Millonarios: “Se necesita mejorar en la calidad de jugadores”

Ariel Michaloutsos, nuevo director deportivo de Millonarios, se refirió, en su rueda de prensa de presentación, a sus objetivos y formas de trabajar en el equipo bogotano. El argenitno fue contundente sobre lo que necesita el club para mejorar en corto plazo.

“Después de analizar unas cuestiones, el conocimiento previo que uno tiene del club y lo que puede generar un club como Millonarios me vi con muchas ganas de aceptar este desafío. Toda la trayectoria y el conocimiento va a quedar en vano si no se hacen las cosas bien. Hay que pensar hacia adelante, me encontré con un club que me sorprendió por la grandeza de toda su estructura, ojalá podamos transformar el fútbol del club como el club lo quiere”, aseguró sobre su llegada.

Añadió sobre lo que se encontró en el club.“Quizás en este momento falte en lo deportivo, lo tengo claro, lo comprobé. Hoy es muy pronto para diagramar un montón de cosas. Hay buen recurso humano en el club que quizá está desorganizado y hay que ordenarlo. Hay que tener funciones claras. Ojalá podamos estructura una secretaría técnica. Mi expectativa es muchísima. Vengo con mucha ilusión sabiendo que nova a ser fácil. Vengo a intentar hacer las cosas bien. Le agradezco a todos por la recepción que he tenido acá en Colombia”.

¿Qué necesita Millonarios

“Necesita, indudablemente hoy el fútbol de Millonarios es una estructura sólida en cuanto a lo que tiene que ver una dirección deportiva, pensando a corto plazo, porque este es un club enorme. También analizando lo que va a venir, porque este es un club enorme, las decisiones o las acciones que uno toma hoy, repercuten en un futuro. Las decisiones, a partir de hoy, porque a partir de hoy somos responsables, las decisiones que uno tome hoy van a repercutir en seis meses”, comentó inicialmente.

Y añadió: “Cuando uno quiere construir un metodo ganador, seguramente va a llevar tiempo, pero cuando comienza en obtener resultados se convierte en un metodo más sólido, mucho más perdurable en el tiempo. Tengo claro que la dirección deportiva tiene que pensar a medio y largo plazo, el entrenador vive el día a día, tiene que obtener resultados a corto plazo, no debería ser así”.

“Encontré un grupo humano que se lo puede mejorar más todavía y se puede armar una estructura sólida para lo que viene. Millonarios necesita mejorar en la calidad de jugadores que se pongan la camiseta del club, se va a construir en el tiempo. A veces con el fútbol haces las cosas bien y eso no funciona, es perdonable, pero lo que no se puede hacer es improvisar”, concluyó.

¿Qué jugadores llegarían?

“Hoy es muy difícil de hablar de nombres porque los campeonatos aún están en competencia. Todavía es muy temprano para gestionar jugadores. Hay que esperar porque en Argentina, Uruguay o acá en Colombia no ha terminado. El presupuesto es acorde pero hay que invertir y no gastar. El plantel necesita una disminución de la cantidad de jugadores. Esas salidas de jugadores, ya hay gente del club trabajando en eso. Para hacerle espacio a los jugadores que creemos tiene potencial especialmente de las divisiones menores”, comentó.

Entretanto, de la actual nómina, dijo: “Hay jugadores que saldrán o que irán a préstamos. Entendemos que se necesitan algunos jugadores puntuales, hemos hecho algunas radiografías con el profes. Pero creo que la camiseta de Millonarios exige personalidad y jugadores agresivos en marca y contención. Hay un plantel que sin duda con el tiempo se va a ir mejorando. Todo lleva un proceso Necesitamos que salgan algunos jugadores, que lleguen otros y potenciar algunos jugadores. Hay que traer buenos jugadores, mejorar el plantel. El extranjero que venga tiene que ser titular” .