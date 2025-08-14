Fiscalía pide entre 7 y 12 años de prisión para general (r) Palomino: el exdirector se defendió

JUSTICIA

La Fiscalía General pidió ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una pena ejemplar para el general en retiro Rodolfo Palomino encontrado culpable por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

El fiscal delegado solicitó una pena entre 7 y 12 años de prisión para el general luego de que se probara que en el 2015 mientras era director de la Policía Nacional intento impedir la captura del empresario Gonzalo Gallo.

“En la condición de superior jerárquico del director de la DIJIN, que lo acompañó precisamente a la cita que se programó un día no hábil en el despacho de la señora fiscal que llevaba el caso y que iba a hacer un operativo contra 10 personas. El señor general retirado tuvo conocimiento privativo de que se iba a capturar al señor Luis Gonzalo Gallo Restrepo y por eso él ejerció ese comportamiento por el que ha sido hallado penalmente responsable", indicó el fiscal.

En ese sentido el fiscal pidió se considere la gravedad y reproche social para imponer la pena que debe tenerse para este tipo de comportamientos por parte de una persona que ocupó tan alta dignidad dentro del Estado.

Según la Corte, Palomino utilizó indebidamente su cargo para tratar de influenciar a una fiscal.

“Atentó contra el Estado que representaba y causó así una defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la funcionaria judicial indebidamente influenciada, quien nunca esperó una injerencia del procesado en asuntos de su competencia y mucho menos como máximo dirigente de la Policía Nacional", indica la Corte.

“Esto para mí es supremamente doloroso”: general Palomino

En la audiencia de lectura de fallo, el general Rodolfo Palomino reiteró su inocencia y dijo que solo ha intercedido por la Policía Nacional en sus años de servicio.

“Como policía digno siempre obedecemos solo a la ley y no nos arrollamos sino ante Dios. Hoy les pido a ustedes que teniendo al frente un servidor de la patria que no quiso sino el bien para las instituciones tengan la mejor voluntad, vocación y que Dios los ilumine para hacer lo menos gravoso posible este acto que para mí es supremamente doloroso.”, indicó el general en retiro.

Asimismo, el general pidió a la Sala Especial de Primera instancia que no se le impusiera una pena en prisión teniendo en cuenta su responsabilidad familiar.

“Si el infortunio de un cáncer le privó a mis nietos, a su padre, que ojalá una sentencia no los prive del abuelo, que ojalá les pueda ayudar a crecer, a crecer dentro del marco de la ética, dentro del marco del respeto, procurando infundir en ellos valores y principios. Tengo la convicción absoluta que no cometí ningún delito. Si por alguien yo intercedí fue por los derechos de la fiscal, de la policía", indicó el general.

La Sala Especial de Primera Instancia decidirá en los próximos días si lo envía a prisión o le da el beneficio de casa por cárcel.