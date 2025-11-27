El drama de una madre en Filandia, Quindío porque su hija de 13 años se fue al parecer con un adulto

Armenia

Un verdadero drama vive una madre de familia en Filandia, Quindío, que, aunque había reportado la desaparición de su hija de 13 años, al parecer la adolescente se fue de la casa con un adulto, las autoridades investigan y buscan a la menor.

Leidy Johana Soto es la madre de Samantha Osorio Soto que desde hace 11 días se fue de su casa en el municipio de Filandia, y aunque los familiares la reportaron como desaparecida, la madre confirmó que su hija se comunicó vía telefónica diciendo que estaba bien pero no podía decir en dónde.

Relato de la madre a Caracol Radio “el jueves de la semana pasada yo sí recibí una llamada de la niña en la cual ella me manifestaba que estaba bien, pero incluso me decía que no podía, no podía regresar al hogar”

Entonces, pues eso le genera mucha angustia a uno igual que ella me diga que está bien no quiere decir que uno se deje de preocupar porque uno no sabe en qué condiciones se fue, que presuntamente se haya ido con c un hombre mayor, sí se fue con un hombre mayor, porque ya se tiene la certeza de que se fue con este señor.

¿Su hija le manifestó en algún momento que quería irse de la casa?

No, o sea, ella nunca me manifestó quererse ir o que yo la viera diferente en ningún momento. O sea, yo me vine a dar cuenta como de todo fue cuando ella se fue.

¿Usted tampoco sabía que ella tenía alguna conversación con el adulto con que supuestamente se fue?

No, señor, no, como el cuento me venía a dar cuenta de todo, fue cuando ya pasó esto, porque la verdad, en parte sí tengo culpa porque yo no le revisaba el celular, pero usted sabe que igual los muchachos de hoy en día pues cogen y eliminan, borran y demás-

¿Qué le han dicho las autoridades?

No, pues que ellos están investigando, pero no pueden revelar muchas cosas porque usted sabe que eso daña la investigación. No, ellos no dicen nada.

¿Si su hija la escucha, usted qué le diría?

“Samis, mi amor, si llegas a escuchar este audio, esta conversación. Por favor, regresa a la casa. Tu familia te está esperando con los brazos abiertos. Te amamos, te esperamos con muchas ansias, amor mío. Vuelve a la casa, amor. Te amo, mi bebé.

Comunicado alcaldía de Filandia

Desde la alcaldía de Filandia manifest

aron que, con la policía, la fiscalía, el ICBF y la comisaria de familia están investigando los hechos y por este adulto mayor se llevó a la menor sin el permiso y consentimiento de los padres de familia.