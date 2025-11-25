Desde el Quindío una madre clama ayuda para buscar a su hijo que está desaparecido en México

Armenia

Desesperada está una madre en el Quindío, porque desde hace más de un mes que su hijo está desaparecido en Puebla en México y no sabe nada de su paradero, pide colaboración a la cancillería.

Alba Lucía Herrera, es la mamá de Jairo Fernando Lalinde Herrera, ella llegó a Caracol Radio, vive en Calarcá porque su hijo Jairo Fernando Lalinde Herrera está desaparecido en Puebla en México.

Relató “Mi hijo está desaparecido desde el 21 de octubre y no sé nada de él, hay versiones que primero que estaba desaparecido, después que es que estaba muerto y que después está vivo y que después la cogió la policía, pero no sabemos nada de él y yo no tengo ninguna comunicación de él. Yo no sé nada de mi hijo. Ya todo el tiempo más de un mes ha desaparecido y nadie me da información de mi hijo. Ni la ni la mujer ni nadie me da información de mi hijo.

Yo lo que quiero es que me lo encuentren que me diga dónde está mi hijo, a dónde está porque estoy desesperada sin saber nada de mi hijo. Todos tenemos hijos y todos queremos luchar el para ver a mis hijos y no sé dónde estará mi hijo.

¿Cuándo fue la última vez que habló con su hijo?

No sé en qué estaba trabajando él, yo me comunicó con él, el 21 de octubre a las 8:30 de la mañana y a las 9 de la mañana que me mandó unos mensajes de WhatsApp diciéndome que como amaneció y todo eso, pero nada más. Desde entonces no volví a saber nada de él. No tengo noticias desde ese tiempo.

¿Ya informó a la cancillería?

Sí, ya hemos mandado la información para la cancillería, no nos han dicho nada y mi hijo ya tenía papeles de residente en México, ya tenía todo residencia y todo eso en México. Entonces yo no entiendo por qué le pasó esto a mi hijo por allá.

Foto: Cortesía Familia Ampliar

Llamado

Si alguien tiene información sobre el paradero de mi hijo en México que se me comuniquen conmigo al celular. 3132753011.

Si de pronto su hijo la está escuchando, ¿qué le diría?

Que yo lo amo y que lo espero con todo mi corazón con los brazos abiertos y que me diga dónde está, para si tengo que ir a buscar donde sea, pero que me diga dónde está.