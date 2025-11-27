El 11 de diciembre es la fecha límite de pago de la tercera factura de la Tasa de Seguridad

La Gobernación de Antioquia informó que ya fue enviada a los contribuyentes la factura correspondiente al tercer trimestre de 2025 de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que cubre los meses de julio, agosto y septiembre. La fecha límite de pago es el próximo 11 de diciembre.

La directora de Fiscalización y Control, María Alejandra Escobar Mejía, agradeció el cumplimiento de los ciudadanos e indicó que estos recursos han permitido avanzar en la priorización de inversiones en los cinco focos definidos por la Administración Departamental.

El pago de la Tasa de Seguridad es obligatorio para los suscriptores del servicio de energía de los sectores industrial, comercial, oficial y residencial de estratos 4, 5 y 6. Una vez vencido el plazo, se aplican intereses moratorios y pueden iniciarse procesos de cobro coactivo.

Para facilitar la consulta de documentos, el Departamento habilitó un micrositio en www.antioquia.gov.co, donde los contribuyentes podrán descargar la factura actual y las de trimestres anteriores, previo registro con correo electrónico e inscripción del número de contrato de energía.

Directora de Fiscalización y Control, María Alejandra Escobar expresó “Gobernación de Antioquia con estos recursos ha avanzado en la priorización de la inversión, en los cinco focos que se determinaron para esto”

También está disponible la opción de pago anticipado, este mecanismo permite adelantar un monto al valor del tributo, distribuir el pago durante el año y asegurar ingresos continuos para el Departamento. El saldo a favor se descontará mes a mes según la liquidación correspondiente. Esta facilidad puede gestionarse en la página web, de forma presencial en la taquilla 13 de la Gobernación.

Con los recursos de la Tasa de Seguridad, el Gobierno de Antioquia ha entregado más de 60 automotores y en los próximos días, la Policía Nacional recibirá 103 motocicletas para fortalecer los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura (EMPÁS).