Aplazan audiencia del principio de oportunidad de Day Vásquez: esta es la nueva fecha
La diligencia judicial fue reprogramada por ajustes de agenda en el Juzgado Segundo de Barranquilla.
La audiencia para debatir el principio de oportunidad de Day Vásquez, prevista para las 9:00 a.m. de este jueves, fue aplazada debido a inconvenientes en la agenda del juez segundo penal municipal de control de garantías de Barranquilla. Una modificación hecha por la secretaría del juzgado no habría sido notificada a tiempo a todas las partes, lo que impidió desarrollar la diligencia como estaba prevista.
Nueva fecha de la audiencia
Tras el contratiempo, el juzgado reprogramó la audiencia para el 15 de diciembre a las 2:30 p.m. La secretaria del despacho ofreció disculpas y confirmó la logística del nuevo encuentro:
“Les recuerdo, 15 de diciembre a las 2:30, quedan todos notificados. Ese día, desde las 2 de la tarde empezaré a mandar el link respectivo. Nuevamente les pido, les brindo mis disculpas”, dijo.
Lo que se iba a debatir hoy
En esta audiencia se pretendía revisar la legalidad del principio de oportunidad otorgado por la Fiscalía a la expareja de Nicolás Petro. La defensa del exdiputado había solicitado su revocatoria alegando presuntas irregularidades.
Contexto del proceso
Estas diligencias hacen parte del proceso contra el hijo del presidente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el que Vásquez aseguró que parte del dinero recibido presuntamente iba dirigido a la campaña presidencial de 2022.