Posible omisión de la UNGRD en pago de cerca de $ 10 mil millones por suministro de maquinaria

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el exsubdirector general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Víctor Andrés Meza Galván, por presunta omisión en el pago, de más de $10 mil millones, por el suministro de maquinaria amarilla para atender la emergencia invernal en San Jacinto del Cauca, Bolívar, en 2021.

Presuntamente, Meza Galván aportó a la Fiduciaria la Previsora S.A., la documentación requerida para que se realizaran los respectivos pagos por el suministro de los equipos y posteriormente, habría solicitado la anulación de los certificados de disponibilidad presupuestal que respaldaban dichos compromisos.

A juicio del ente disciplinario, esta situación habría impedido la ejecución de los pagos, afectando la gestión eficiente de recursos de la UNGRD y el cumplimiento de las obligaciones con el contratista.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas con el propósito de determinar si existió una presunta ineficiencia en la etapa poscontractual del contrato.