Registraduría activa en Boyacá 398 puestos para inscripción de cédulas antes de elecciones

Tunja

Con el objetivo de facilitar el derecho al voto y evitar inconvenientes el día de las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil abrió una jornada especial de inscripción de cédulas en todo el país, que en Boyacá se cumplirá entre el 27 y el 30 de este mes, según confirmó Diana Carolina Sanabria, delegada del Registrador Nacional para Boyacá.

La funcionaria explicó que esta jornada se realiza por instrucción del registrador nacional Hernán Penagos Giraldo y permitirá a los ciudadanos cambiar su lugar de votación si han modificado su sitio de residencia. En total, el departamento contará con 398 puestos habilitados para las elecciones al Congreso, previstas para el próximo 8 de marzo.

En ciudades como Tunja se dispusieron 26 puestos de votación, aunque 11 de ellos ya alcanzaron el límite del censo electoral y no reciben más inscripciones. Los demás atenderán en jornada continua de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde durante esta jornada especial. Los ciudadanos podrán realizar el trámite con su cédula física o digital, mediante verificación biométrica, como parte de la estrategia contra la suplantación y otros delitos electorales.

#Video | La Delegada de la Registraduría en Boyacá, Diana Carolina Sanabria invita a todos los ciudadanos a participar en la jornada de inscripción de cédulas para las elecciones de 2026. pic.twitter.com/iV8GXsgAyb — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 27, 2025

Además de los puestos de votación, las 123 registradurías municipales de Boyacá también están prestando el servicio de inscripción. A esto se suman kioscos habilitados en centros comerciales de municipios como Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Duitama, Sogamoso y Tunja, con horarios extendidos de atención.

Sanabria destacó que el departamento continúa siendo tranquilo en materia de orden público, gracias al trabajo articulado con la Fuerza Pública, el Ejército Nacional y la Policía. También resaltó los desplazamientos de funcionarios a veredas apartadas e indígenas, como las del municipio de Güicán de la Sierra, donde se realizan recorridos de hasta tres días para garantizar el derecho al voto de las comunidades.

En cuanto a los jóvenes que ejercerán su voto por primera vez, la delegada explicó que al sacar la cédula por primera vez, el sistema los inscribe automáticamente en el puesto de votación más cercano a su dirección. No obstante, invitó a todos los ciudadanos a verificar su lugar de votación en la página web de la Registraduría, en la sección “Votar cerca te acerca”.

#Video | ¿Hay alertas de seguridad para las próximas elecciones en Boyacá? Esto respondió la Delegada de la Registraduría, Diana Carolina Sanabria. pic.twitter.com/M1iTXw7dJW — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 27, 2025

El plazo máximo para inscribir la cédula para las elecciones al Congreso vence el próximo 8 de enero, mientras que para las elecciones presidenciales será el 31 de marzo.

Sobre el proceso político, la Registraduría confirmó que ya avanza la inscripción de candidatos al Congreso. En Boyacá se elegirán seis curules a la Cámara de Representantes. Las listas se recibirán hasta el 8 de diciembre, con plazo de modificaciones hasta el 15, y serán publicadas oficialmente el 17 de diciembre. La verificación de requisitos estará a cargo del Consejo Nacional Electoral.

Finalmente, la delegada advirtió que uno de los errores más frecuentes al momento de inscribir la cédula es hacerlo en un municipio donde no se reside realmente, lo cual puede derivar en investigaciones por trashumancia electoral y en la anulación de la inscripción.