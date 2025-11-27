Bogotá es la ciudad de Colombia donde está la mayor cantidad de aficionados al tenis: Manuel Maté

Manuel Maté, es el director del torneo de tenis profesional que se está jugando del 23 al 30 de noviembre de 2025 en el Club Los Lagartos en la ciudad de Bogotá, el Challenger Seguros del Estado. Bajo este marco, se le preguntó a Manuel los retos que representa el realizar un evento de esta categoría en un país como Colombia.

En cuanto a la decisión de realizar este torneo Challenger en la capital, Manuel aseguró que Bogotá es la ciudad que tiene una mayor afición al tenis en todo Colombia, además, allí se encuentran radicadas las aliadas más importantes a la hora de desarrollar este evento, que son las empresas patrocinadoras, y por último, es donde se le puede ofrecer un mejor servicio de atención a los principales involucrados, que son los jugadores.

¿Qué desafíos hay a la hora de desarrollar un torneo Challenger?

Frente a los principales desafíos que se evidencian a la hora de llevar a cabo un torneo de categoría Challenger en Colombia, Manuel aseguró que resaltan los retos relacionados con la comercialización, haciendo referencia a la hora de conseguir los recursos para poder costear ese tipo de eventos, que según el director, son necesarios para el deporte en el país.

¿Qué jugadores no se pueden perder en esta edición?

Manuel comentó que si bien en esta edición se encuentran participando grandes tenistas de talla internacional, como Juan Pablo Ficovich, que es el jugador con mejor ranking actualmente, también es una gran oportunidad para que los espectadores puedan conocer el talento de jugadores jóvenes, como Samuel Heredia, Salvador Price o Miguel Tobón.

Sin embargo, además de esto resaltó la presencia de grandes figuras del tenis colombiano, como lo son Nicolás Barrientos, y Nicolás Mejía, la segunda mejor raqueta del tenis colombiano, que además llegó a este torneo como el segundo mejor clasificado, y para quien, según el director, fue desarrollado este torneo.

¿Por qué nadie se puede perder este torneo?

Manuel aseguró que el torneo Challenger Seguros del Estado es un torneo imperdible para todas las personas por diversas razones, por ejemplo, que es desarrollado en el Club Los Lagartos, que en su opinión es el mejor sitio para realizar torneos de tenis en Colombia, que el torneo es de un tamaño proporcional para la calidad de jugadores que asisten y que es una oportunidad tanto para los deportistas, como para las empresas que hacen parte del torneo.

Frente a esto, el director aseguró que se genera un espacio que todas las personas deberían conocer, pues la sensación que hay alrededor de este torneo no se puede percibir por lo que se cuenta o se ve por la redes sociales, sino únicamente asistiendo al evento.

