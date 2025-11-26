Yo solo soy un peón en este montaje contra la DNI y Gustavo Petro: Wilmar Mejía

El país se ha enfrentado a un nuevo caso de corrupción que ha llamado la atención, en esta oportunidad se ha involucrado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y al Ejército Nacional con disidencias de alias Calarcá.

En la investigación que reveló Noticias Caracol aparece mencionado Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia, en los chats y correos que fueron extraídos de memorias USB y computadores incautados de las disidencias de alias “Calarcá”, durante un retén en Anorí, en julio de 2024.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Mejía aseguró que estas revelaciones son muy delicadas y ponen en tela de juicio a las personas que aparecen mencionadas y en general al Gobierno Nacional.

“También ponen en tela de juicio a un sector de la comunidad de inteligencia y ponen en tela de juicio al gobierno nacional. Pienso que son asuntos que la fiscalía general de la Nación tiene que investigar”.

Relación con las disidencias de las FARC:

Frente a esta pregunta Wilmar Mejía asegura que: “Ninguna. No milito ni hago parte de grupos ilegales, sean de izquierda o de derecha. Por el contrario, en algún momento de mi vida me tocó irme al país porque fui víctima de todos, incluso del mismo Estado, yo sé qué es ser perseguido”.

