Víctor Gaviria analiza el choque entre el cine autoral y las fórmulas taquilleras por ‘El Paseo 8′

El éxito taquillero de ‘Un Poeta’, película galardonada con el Premio Especial del Jurado en la sección ‘Un Certain Regard’ del Festival de Cannes 2025, abrió una pregunta determinante: ¿qué nos está diciendo el público colombiano cuando una obra autoral logra conectar masivamente, incluso en un mercado dominado por fórmulas comerciales?

Esta discusión se vuelve más relevante, frente al estreno, el próximo 25 de diciembre de 2025, de ‘El Paseo 8: La luna de miel’, largometraje de una franquicia que históricamente ha liderado la taquilla nacional y que vuelve con la historia de Rosa y Pierre, cuya boda termina convertida en una caótica “luna de hiel” por un secreto familiar.

Entre éxitos como ‘Un Poeta’ y fenómenos comerciales como ‘El Paseo’, el cine colombiano parece debatirse entre dos caminos que, lejos de excluirse, revelan tensiones profundas sobre identidad, sostenibilidad y ambición artística.

En este contexto, para entender este momento, Caracol Radio habló con el director y guionista de cine colombiano, Víctor Gaviria, para aterrizar la discusión y entender de mejor manera el modelo cinematográfico actual en el país.

¿Un modelo, donde los éxitos de taquilla sostienen proyectos autorales, fortalece o debilita la autonomía creativa del cine colombiano?

En principio, Gaviria señaló que el éxito de taquilla puede sostener proyectos autorales sin comprometer la autonomía creativa del cine colombiano. También aprovechó para recordar que obras autorales también lograban gran público, como ‘La vendedora de rosas’, que alcanzó 750.000 espectadores, dijo.

Por otra parte, el director destacó que ‘Un Poeta’, de Simón Mesa Soto, confirma hoy esa posibilidad al conectar su propuesta autoral con el público desde la comedia. “Los autores, sin fórmulas comerciales, también conectan con el público, buscan la manera; Mesa lo consiguió de una manera muy inteligente”, agregó.

Adicionalmente, para Gaviria, lo comercial y lo autoral no se excluyen; la clave está en encontrar un punto de encuentro donde el lenguaje propio de los directores dialogue con las audiencias y mantenga viva la tradición narrativa del cine nacional.

¿El estreno y repetición de fórmulas comerciales, afecta la imagen del cine colombiano?

Desde la perspectiva de Gaviria, películas comerciales como ‘El Paseo 8: La Luna de Miel’ no perjudican la imagen internacional del cine colombiano.

El director reconoció que Dago García explora distintos formatos, desde cine masivo hasta producciones para plataformas como Netflix, arriesgándose y buscando nuevos caminos.

Según Gaviria, Dago defiende que lo autoral enriquece el lenguaje que luego conecta con el público amplio. Para él, lo comercial y lo autoral no son extremos opuestos, sino espacios que pueden encontrarse. Ese punto medio recalcó, se refleja en ‘Un Poeta’, película apoyada por ‘Dago García Producciones’, donde el lenguaje autoral de Simón Mesa logra impacto emocional, buenas críticas, premios, nominaciones y éxito en la taquilla local.

¿El cine colombiano está viviendo una decadencia creativa?

Gaviria explicó que en Colombia el cine autoral avanza por su propio camino y cuenta con autores sólidos. Destacó el caso de César Acevedo, ganador de la ‘Cámara de Oro’ en Cannes con ‘La tierra y la Sombra’, quien regresó con ‘Horizonte’.

El último lanzamiento de Acevedo, explicó Gaviria, es una obra profunda que no siempre conecta con el gran público, pero cuya existencia es esencial para enriquecer la representación de la realidad del país, “sobre todo en las representaciones de la guerra”, agregó.

Finalmente, Gaviria señaló que estos lenguajes autorales nutren a cineastas ubicados en un punto medio, interesados en un cine sensible e inteligente que logre llegar al corazón de audiencias numerosas.